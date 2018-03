Protagonista de Sex and the City buscaría ser gobernadora de NY

NUEVA YORK.- Cynthia Nixon, una activista liberal y estrella de la exitosa serie de televisión "Sex and the City", considera postularse para gobernadora de Nueva York y desafiar a Andrew Cuomo en las primarias demócratas, dijo el martes la cadena de televisión NY1 citando fuentes no identificadas.

La actriz ha comenzado a reunir personal, incluidos dos veteranos del equipo electoral del alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio, informó NY1.

"Muchos neoyorquinos preocupados han estado alentando a Cynthia a postularse para el cargo, y como ella ha dicho anteriormente, continuará explorando la posibilidad", dijo la publicista de Nixon, Rebecca Capellan, en un comunicado. "Si toma la decisión, Cynthia se asegurará de hacer públicos sus planes".

La primaria es el 13 de septiembre y las elecciones generales el 6 de noviembre. Cuomo, de 60 años, buscará su tercer mandato este año.

Nixon, de 51 años, protagonizó desde 1998 a 2004 la serie de HBO sobre cuatro mujeres en la ciudad de Nueva York, en la que interpretó el papel de la abogada Miranda Hobbes. El programa llevó a que luego se filmaran dos películas.