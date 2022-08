Cancelan gira de la boy band Mirror y revelan nuevos detalles sobre su accidente

La boy band Mirror sigue dando de qué hablar y ahora se dio a conocer que su gira de conciertos fue cancelada tras el accidente que vivió la agrupación el pasado 28 de julio.

Después de que una pantalla gigante del Hong Kong Coliseum cayera sobre el escenario hiriendo a dos de sus bailarines, un portavoz del hospital Queen Elizabeth informó que uno de ellos permanece en estado grave en la unidad de cuidados intensivos con daños en el cuello, mientras que el otro, que sufrió heridas en la cabeza, se encuentra estable.

Mirror se queda sin conciertos

A través de sus redes sociales, el festival Summer Sonic publicó que Mirror ya no se presentaría en su Tokyo Pacific Stage, el próximo 20 de agosto.

"MIRROR no podrá participar este año en SUMMER SONIC. Nos disculpamos sinceramente y esperamos contar con la participación de Mirror en el futuro", informó el comunicado.

MIRROR出演キャンセルのお知らせ

不測の事態により8/20(土)東京PACIFIC STAGEに出演予定でしたMIRRORは残念ながらキャンセルとなりました。

タイムテーブルの変更は追ってオフィシャルHPにてアナウンスいたします

詳しくは下記リンクを御覧ください#サマソニ #summersonichttps://t.co/rV5lQ6unwN pic.twitter.com/uTofHhCq4h — SUMMER SONIC (@summer_sonic) August 5, 2022

Posteriormente, la revista Variety publicó que los ocho espectáculos restantes de la serie de conciertos organizados por Music Nation y MakerVille de PCCW también habían sido cancelados.

Investigación del accidente de Mirror

Mientras tanto, las autoridades revelaron este viernes los hallazgos preliminares de la investigación sobre el incidente del escenario, que fue el más grave desde que el Hong Kong Coliseum, administrado por el gobierno, abrió sus puertas en 1983 y se estableció como el mayor centro de espectáculos de la música K-Pop.

El subdirector del Departamento de Servicios Culturales y de Ocio de Hong Kong, Lee Tsz-chun dijo que el desgaste del metal de uno de los cables de suspensión podría ser "la causa probable" de la ruptura que desencadenó la caída de la pantalla.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

Sin embargo, señaló que se necesitan más pruebas e investigaciones antes de llegar a una conclusión final, por lo que la inspección de las instalaciones y la seguridad sigue en pie.

Por su parte, el manager de la banda, Ahfa Wong, un veterano productor de televisión y conciertos, declaró su apoyo a los bailarines lesionados, afirmando que él y la banda están más unidos que nunca pues empezó a haber rumores de que tras el accidente habrían tomado la decisión de separarse.