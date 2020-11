Sofía Aragón denuncia falta de apoyo de Lupita Jones; ella la llama "falsa e ingrata"

Sofía Aragón y Lupita Jones se encuentran en el ojo del huracán luego de que la actual reina de belleza de México acusará a Jones de haberla dejado sin ningún tipo de apoyo durante su preparación para Miss Universo 2019.

Todo comenzó cuando el día de ayer, Aragón realizó un live en su Instagram para aclarar varios rumores que aseguraban ella no formaría parte de la nueva coronación para Miss México 2020.

Aragón confirmó los rumores señalando que el próximo 29 de noviembre no formaría parte del evento de Mexicana Universal y que no entregará la corona a la nueva ganadora.

Foto: Instagram @lupjones

Además señaló la falta de apoyo por parte de Jones durante su estancia en la Ciudad de México. cuando se preparaba para el certamen.

"Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Tuve que pagar todos mis gastos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofía Aragón (@sofaragon)

Asimismo, acusó a Lupita de haber usado el dinero de un fideicomiso que le dieron a ella personalmente, para costear un viaje a Nueva York.

“Más de la mitad del dinero fue utilizado, en vez de que fuera para mí fue utilizado para el premio que se le dio a Rubí de irse a Nueva York. Gracias a Dios yo estaba incluida pero no se me hace justo”.

Por último, reveló que incluso la dejó de seguir en redes y que nunca más la volvió a contactar para ningún tipo de proyecto.

Falsa e ingrata

Lupita Jones no se quedó callada y afirmó que ella desde un principio le dejó en claro Sofía que estaba por su cuenta y que no tendría apoyo económico.

“Le dije ‘Sofía la cosa está así’. Desde el principio fui bien neta con ella. ‘Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo.

Yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz, para arreglarle los dientes, para la liposucción, para el viaje a Nueva York. Todo eso financiado por mí. Obviamente tocando puertas, tratando de que alguien nos ayudara".

Foto: Instagram @lupjones

Por otro lado, dijo que la decisión de no estar en la nueva coronación de Mexicana Universal había sido por un conflicto entre televisoras.

"Aquí hay un conflicto de televisoras, que eso no lo terminan de entender. Imagen Televisión también tiene sus políticas. Azteca no tiene nada que ver en este evento, absolutamente nada. Imagen Televisión es quien está transmitiendo nuestro evento y con quien estamos planeando una relación a largo plazo porque están muy contentos con el proyecto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lupita Jones (@lupjones)

Además, llamó a Sofía "falsa e ingrata" al revelar que ella sí le había pagado hasta las cirugías para llegar bien a Miss Universo y con respecto a dejarla de seguir en sus redes sociales, Jones lo confirmó.

“Pues sí la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es, tan falsa, tan ingrata, tan de cara, todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran-diosa yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea”.

