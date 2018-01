Muere a los 46 años Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Dolores O'Riordan, cantante del grupo de rock The Cranberries, murió repentinamente en Londres a los 46 años.

Dolores estaba en Londres para una sesión de grabación.

"Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles", dijo el agente según el grupo estatal de medios irlandés RTE.

"La cantante del grupo irlandés The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación", precisó su agencia, Lindsey Holmes Publicity, en comunicado.

The Cranberries fue uno de los grupos de rock más exitosos de los 90 y vendió más de 14.5 millones de álbumes solo en los Estados Unidos. se dio a conocer a principios de los años noventa con el popular álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?"

El grupo irlandés se hizo famoso gracias al éxito de la canción "Linger".

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum "Roses".

Y el pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico "Something Else", en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.

Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O'Riordan.

Nacida en la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda, la cantante también probó suerte en solitario con dos álbumes, "Are You Listening?" (2007) y "No Baggage" (2009).

En la cuenta de Instagram de The Cranberries, Dolores aparece en una última fotografía publicada el 31 de diciembre de 2017. En ella aparece con un saco negro y lentes para sol.

"Dolores & Noel in Limerick. This photo was taken in early September", se lee en el texto que acompaña la imagen.

Con información de Agencias