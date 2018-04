Juan Carlos Olivas, actor que encarnaba al narcotraficante Héctor "El Güero" Palma en la serie de El Chapo en Univisión murió tras perder la batalla con el cáncer.

A través de las redes sociales de la producción, todo el equipo se despidió de él.

"Juan Carlos olivas "El Güero" para siempre en nuestros corazones y mentes. Estamos honrado y bendecidos por tenerlo en nuestro equipo. Nunca serás olvidado", escribieron.

Olivas ha participado en las cintas "180 grados" y "2033".