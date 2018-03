"Mujer Maravilla" revela que fue víctima de abuso sexual

La actriz estadounidense, Lynda Carter, mejor conocida por interpretar a la "Mujer Maravilla" en los años 70, se sumó al movimiento #MeToo pues reveló que sufrió abuso sexual durante su carrera profesional en Hollywood.

Lynda aseguró en una entrevista para "The Daily Beast" que su agresor ya está enfrentando a la justicia, y aunque no reveló su nombre, dijo que no lo piensa denunciar porque no tiene sentido ya que otras mujeres ya lo han hecho.

"No hay nada legalmente que pueda agregar, porque lo investigué. No soy más que otra cara en la multitud", explicó Lynda Carter.

Carter también reveló que fue víctima de otros abusos sexuales en el rodaje de "Mujer Maravilla", como un camarógrafo que realizó un agujero en su camerino, quien posteriormente fue despedido.

/eds