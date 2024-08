Llueven críticas a Natanael Cano tras aparecer ebrio en una cama llena de billetes

Natanael Cano recibió comentarios negativos en las redes sociales después de que compartiera una serie de videos en donde presumía de la fortuna que posee.

Nata, como es llamado por sus fans, fue el blanco de críticas y memes por compartir en estado de ebriedad, que los billetes que lo rodeaban eran sólo”migajas”, a comparación de lo que tiene en su cuenta de banco.

Durante la historia de Instagram, el cantante de corridos tumbados, confesó que la única finalidad del video, era porque le gustaba presumir.

"El dinero no es nada, wey, el dinero llega a lo pendej*, al final no importa. Esto lo hice nomás porque estoy borracho, ¿por qué no lo voy a hacer si lo puedo hacer?”, expresó Natanael.

Natanael Cano responde a críticas

El intérprete de “Mi Bello Ángel” fue señalado en redes sociales de ser una persona superficial y otros internautas lo compadecieron por demostrar que a pesar de tener tanto dinero estaba solo.

“Prueba de que la soledad es más fuerte aún teniendo el dinero en las manos”, “Al compa ya se le olvidó que sin dinero no era nada” y “Así es, mucho dinero pero pocos amigos verdaderos”, fueron algunos comentarios que generaron los videos de Natanael, quien eliminó horas más tarde las historias en Instagram.

Al final, en uno de los clips, Nata aseguró que no le importaba lo que opinaran de sus videos.

“Pues como lo quieran tomar, ya wey”, dijo el cantante de Hermosillo, Sonora.