Nath Campos revela abuso sexual por parte de Rix; esto responde el youtuber

La youtuber Nathalia Campos reveló que el influencer Ricardo González, conocido como Rix y a quien consideraba su "amigo", abusó sexualmente de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.

A través de un video publicado en YouTube, Nath Campos detalló que hace algunos años salió de antro, sin embargo, señaló que tomó mucho y algunos amigos se ofrecieron a llevarla a su casa, entre ellos Rix.

➡️ Vicente Fernández saldrá a aclarar escándalo sobre acoso sexual

"Hace algunos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas", relató.

Después explicó que al llegar a su edificio, Rix se ofreció a subirla hasta su departamento debido a que no podía caminar bien, mientras que las otras personas que la acompañaban se retiraron del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NATH CAMPOS (@nathcampost)

"Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche, se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado, mis otros dos amigos se fueron".

Sin embargo, luego de entrar a su habitación, Nath narró que se metió a la cama, pero Rix comenzó hacerle cosas mientras dormía.

➡️ "No soy la Basílica", maestro de la UNAM presume ser estricto con alumna enferma de Covid

"Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha.

"Cuando desperté en la mañana mi primera reacción fue gritarle a Rix, le pedí que me dijera qué había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado", agregó.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NATH CAMPOS (@nathcampost)

Nath Campos señaló que decidió platicar lo sucedido con sus amigos más cercanos, pero se mostraron poco empáticos por lo que después comenzó a sentirse culpable.

"Me sentía culpable de haberme puesto en una situación así, de haberme expuesto de esa manera y por más que yo pensara en que si mi hermana hubiera vivido esta situación y me estuviera contado esto, jamás la haría sentir culpable por haber tomado, sabría que no fue su culpa, que no es algo que tendría que estar en su cabeza".

Asimismo, indicó que decidió "almacenar" esta situación e incluso tuvo que aceptar varias campañas con Rix para no verse afectada monetaria y laboralmente.

Tras analizar la situación e ir a terapia, Nath Campos dijo que presentó su renuncia ante su agencia management DW, la cual posteriormente accedió a despedir a Rix, sin embargo, la youtuber regresó a trabajar nuevamente con la agencia, desde un perspectiva diferente, luego de que su papá enfermó.

➡️ La fuerza se apodera del Niño Dios y lo convierte en Baby Yoda

Por último, Nath reveló que tras ser asesorada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Rix.

"Suceda o no suceda algo con mi denuncia, me siento muy contenta de haberlo hecho, me siento distinta, me siento bien por mí, por las personas que pasan esto en algún momento de sus vidas y no pudieron denunciar (...) Me siento muy orgullosa, muy fuerte de estar aquí hablando de esto y siento que nunca me había sentido tan fuerte en mi vida".

¿Qué dice Rix?

Luego de que Nath Campos denunció el abuso sexual que sufrió, Rix contó su versión de los hechos y afirmó que ambos no se acuerdan realmente de lo que sucedió esa noche.

➡️ ¡Lo hace otra vez! La Rosa de Guadalupe desata memes con capítulo sobre Only Fans

"Fuimos a un antro, tomamos, y en alguno punto Nath y yo nos fuimos a su departamento [...] Al día siguiente nos despertamos y ni ella ni yo nos acordábamos de qué exactamente pasó en la noche".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RIX (@soyrix)

Además, aseguró que a pesar de lo sucedido aquella noche, se siguieron llevando bien durante mucho tiempo, hasta un viaje a las Vegas que realizaron, donde Rix estaba en estado de ebriedad y ofendió a la mamá de Nath.

"A partir de esa situación nos dejamos de hablar [...] Le quiero pedir una disculpa a Nath, yo sé lo mucho que le ha afectado esto, a su mamá, a Anita (su pareja sentimental), a mi familia".