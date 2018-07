Netflix da primer vistazo de Helena Bonham Carter como la princesa Margarita en The Crown

La serie “The Crown” mostró un primer vistazo de cómo lucirá la actriz británica Helena Bonham Carter al representar a la princesa Margarita, hermana menor de la reina Isabel II.





La fotografía, enviada por medio de la cuenta en Twitter @TheCrownNetflix con la palabra “Hope” (esperanza), también fue compartida por la actriz Vanessa Kirby, quien dio vida a este personaje durante las dos primeras temporadas.

En la imagen se puede apreciar a una misteriosa y pensativa Bonham Carter en la piel de Margarita, quien lleva un discreto adorno azul en el pelo mientras sostiene un cigarrillo con boquilla.





También fue publicada una imagen del actor Ben Daniels, quien interpreta a Antony Armstrong-Jones, fotógrafo y cineasta con quien la princesa estuvo casada de 1960 a 1978.

Hope. pic.twitter.com/BFeE54Ro6C — The Crown (@TheCrownNetflix) 18 de julio de 2018

Cada una de las dos temporadas de “The Crown” abarcó ocho años de historia: la primera fue entre 1947 y 1955 y la segunda mostró la vida y los problemas de la monarquía británica de 1956 a 1964.





Esta tercera entrega contará su historia desde finales de los años 60 hasta los últimos años de la siguiente década, periodo en el que ocurrieron los procesos de descolonización, el jubileo de la reina Isabel en 1977 y el divorcio de la princesa Margarita.

Can Vanessa Kirby dethrone Claire Foy to be crowned the winner of our Royal Quiz? The moment of truth has arrived. pic.twitter.com/sQlAzU1TS2 — The Crown (@TheCrownNetflix) 10 de junio de 2018

De acuerdo al portal Variety aún no se ha confirmado una fecha de estreno para esta tercera temporada, pero se espera que sea durante el primer trimestre de 2019.

