Netflix anuncia reality Made in México, mostrará el opulento estilo de vida de socialités

El próximo 28 de septiembre la plataforma de entretenimiento Netflix estrenará su primer reality show"mexicano Made in México, que sigue los opulentos estilos de vida de nueve miembros de la alta sociedad de este país.

En la primera emisión, los espectadores podrán ver a los socialités nacionales más famosos, entre ellos: Pepe Díaz, Shanik Aspe, Kitzia Mitre, Columba Díaz y Carlos Girón Longoria, así como a las estadunidenses Liz Woodburn y Chantal Trujillo.

Ellos “son apasionados, auténticos, fashion, sofisticados y saben cómo marcar tendencia en una de las ciudades más vibrantes del mundo”, se destacó en un comunicado.

Netflix's first Mexican reality series follows the lives of nine of Mexico City's wealthiest socialites. #MadeInMexico debuts globally on September 28 pic.twitter.com/prt3ukVYRS — See What's Next (@seewhatsnext) 20 de agosto de 2018

Esta emisión fue producida por Love Productions USA, en colaboración con Richard McKerrow –quien en 2010 realizó el famoso "reality" "The Great British baking show"–, Kevin Bartel y Brandon Panaligan.

