Ninel Conde está desesperada: pide ayuda de AMLO para ver a su hijo

Ninel Conde acudió a Palacio Nacional donde entregó una carta dirigida al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard, con la intención de que puedan interceder en la demanda que tiene en contra de su expareja Giovanni Medina, quien presume tener influencias con altos funcionarios del Gobierno para no entregarle a su hijo Emmanuel a quien no ha visto desde hace más de dos meses.

“Le estoy informado a nuestro Presidente lo que está sucediendo con número de expediente y que este señor Medina utiliza de bandera tanto a su Gobierno como a sus funcionarios. Sólo pido que se actúe conforme a derecho sin ningún privilegio por relaciones personales con el padre de mi hijo y que se haga justicia, son casi tres meses de no poder ver a mi hijo”, señaló la cantante luego de entregar el sobre con las misivas a Ana Duarte, asistente del vocero Jesús Ramírez.

Mencionó que todo este tiempo de dimes y diretes entre ella y su expareja, ya llegó a un momento donde no hay avance en los juzgados, luego de que Giovanni consiguió un documento para que la cantante no pueda ver a su hijo y no tenga acercamiento con personas de la comunidad LGBTQ+, con los que se relaciona Ninel por su trabajo.

“Es un documento con parte del convenio que el señor habla, lo tergiversa y rechazó la autoridad justamente por ser algo conveniente para el niño, pero esa cláusula me obligó a ponerla como muchas, pero es cien por ciento mentira yo acepté ver al niño tres veces al mes”, explicó la intérprete de “Bombón asesino”.

Foto: JDS

Ninel detalló ser una madre consciente y con la intención de darle la atención que merece y no es un peligro, sin embargo, Giovanni Medina ha ganado mantener a su hijo al declarar a la autoridad que ella no tiene el tiempo para cuidar del menor por sus continuos viajes de trabajo.

“No hay razón de peso que una madre no puede ser peligrosa para su hijo, lo único que hago es trabajar, el hecho de viajar no es complicación para atender a mi hijo, desde el cinco de abril no lo he visto, y quiero ver a Emmanuel, quiero tener a mi hijo”, señaló.

Sobre la guardia y custodia del pequeño Emmanuel aclaró que “no la tiene él, ninguna autoridad se la puede dar, sólo un juez en materia familiar, fue un papel donde miente que hasta tengo coronavirus, no es cierto”, mencionó Conde quien aseguró que ella siempre ayudó a su expareja con dinero y hoy la tiene entre la espada y la pared.

“Hay una madre a la que tienes desesperada y sí, te saliste con la tuya, me tienes con el corazón roto, pero fuerte y así como estoy aquí, puedo recurrir a las autoridades internacionales si es necesario para que me devuelvas a mi hijo”, comentó la también actriz al dirigir un mensaje a Medina.

Abundó que el padre de su hijo es un hombre que ha consumido estupefacientes y por eso cree que tiene esa personalidad de sicópata, posesivo y celoso cuando vivían en pareja. “Me consta que estuvo un tiempo consumiendo anfetaminas y me preocupaba porque según lo usaba para concentrarse más y ser más inteligente, pero eso lo ponía todavía más agresivo”.

Ninel espera que el mandatario la apoye porque es un hombre que sí ve por la gente más necesitada. “Es un hombre humano que ve a los más necesitados y en este caso soy una madre que está siendo abusada por el padre de su hijo”, finalizó.

Desesperación

Ver esta publicación en Instagram Un 10 de mayo diferente .. donde un corazón endurecido, con sed de venganza y lleno de frustraciones e inseguridades nos separa para disfrutar juntos este día . Estando a dos cuadras de distancia quiero dejarte por escrito amado hijo que aquí está tu mamá tienes y mucha mamá . Los que hemos perdido a muestra madre tenemos motivos para extrañarla pero tu aquí me tienes y se que Dios y las autoridades harán justicia. NO PARARE HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA Y PODAMOS ESTAR JUNTOS DE NUEVO. Te amo Emmanuel .. fruto de mi vientre .. regalo del altísimo . Ya falta menos .... no creas lo mal que te hablan de mi ../ resiste.. yo me voy a encargar que seas un hombre de bien que aprendas a respetar y honrar a las mujeres . Te amo bebe . Te ama . Mamá . 10 de mayo 2020 Una publicación compartida por Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 10 de May de 2020 a las 3:06 PDT Ver esta publicación en Instagram Hace un mes fue la última vez que pude abrazarte amor mío ... pedacito de mi ser . Pronto se hará justicia ... Atencion a @gobmexico @gob.mx @procuraduria_general_trcc @procuradoria.pgdf las pruebas están presentadas ..#justiciaparaEmmanuel #noalaviolenciadegenero #noalnarcisimo #noaltraficodeinfluencias Una publicación compartida por Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 5 de May de 2020 a las 1:48 PDT Ver esta publicación en Instagram #TB Amado hijo mio.. mamá está luchando porque puedas tenerla de nuevo cómo es tu derecho . Por mas mentiras,cortinas de humo , manipulación y maldad TODO LO OCULTO SIEMPRE SALE A LA LUZ... te amo con todo mi corazón . #undiamenossinti #noalaviolenciadegenero #noalacorrupción #noalmaltrato #nomasmiedo Una publicación compartida por Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el 28 de Abr de 2020 a las 9:56 PDT

En su más reciente publicación a través de su cuenta de Instagram, la actriz subió un mensaje dirigido al público en general y medios de comunicación, en el cual señaló que se encuentra en espera de un nuevo embate mediático en las próximas horas por no aceptar la petición del Sr. Giovanni Medina de no seguir peleando públicamente por la custodia y la convivencia con su menor.

“Seguiré luchando como madre contra este sujeto, quien expresamente me ha referido tiene ‘mucho poder’ por su ‘relación’ de negocios y personal con un altísimo funcionario de la Federación, adscrito a la secretaría de relaciones exteriores”, se lee en dicha imagen subida hace 13 horas.

Es importante señalar que esta lejanía no solo se trata de la prevención por el nuevo coronavirus, pues la intérprete de “Todo conmigo” aseguró que Medina le quitó a su hijo con engaños y tomó como pretexto este tema, pues siempre la amenazó cuando estaban por separarse que le iba a quitar el niño de una u otra forma.

Gracias a la vida, al universo, a Dios por todo lo positivo en mi vida y por estas vacaciones rodeada de las personas que amo .. Mucha luz, mucha energía, mucho amor y tranquilidad para todos 🙏 cómo van sus vacaciones ? Una publicación compartida de Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) el Mar 29, 2018 at 7:06 PDT

Con información de Mary Carmen M. Ávila | El Sol de Puebla