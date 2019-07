Niurka arremete contra Poncho de Nigris por la "familia tradicional"

Niurka nuevamente da de qué hablar. Ahora "La Mujer Escándalo" arremetió en contra del conductor Poncho de Nigris, luego de que publicó una imagen de una familia que apoya a la familia tradicional, conformada por padre, madre e hijos, descartando la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan convertirse en padres.

pic.twitter.com/1UBURwNwkO — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 25 de julio de 2019

La polémica se desató luego que el ex Big Brother respondió a las acusaciones de Niurka. Explicó que sólo era su punto de vista y terminó el tuit afirmando que ella sólo quería colgarse de su fama.

"Yo sólo di mi punto de vista señora no se enoje, solo estoy diciendo que mi creencia es esa, el diseño original de la familia por naturaleza. Pero respeto y amo a todo ser humano. Y ya bastante tuve con La Tigresa para que otra viejita se quiera colgar de mi momento. Bendiciones!", escribió.

Creo en el modelo tradicional de la familia por naturaleza. No creo q le esté faltando el respeto a nadie por dar mi punto de vista, y creo q si no voy con tus ideales ya me tachas de homofobico, sean felices, amén al prójimo y dejen ese odio a un lado. Al final te vas a morir. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 26 de julio de 2019 Ni de política, ni de religión y ni de preferencias sexuales se puede hablar porque todos se cagan si no estás de acuerdo con lo que ellos piensan. Sean felices y disfruten lo que queda de vida que nos va cargar el payaso y eso es lo único seguro. Alegría !!! https://t.co/mGTGxwtIfn — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) 26 de julio de 2019

El chisme no paró allí, la vedette siguió contestando el último mensaje de Poncho, aclaró que ella no se cuelga de la fama de nadie, es más, que ni lo conoce, que solamente le contestó por su “mente nefasta”.

En su mayoría, los comentarios de Twitter están a favor de Niurka, su posición a favor de los niños que no tienen un hogar y el derecho de todos a tener una familia.

Los memes no han parado de publicarse y es por esta razón que el tema está entre las principales tendencias en México.

He aquí una foto de la creación original.... pic.twitter.com/W4WKyLt3oH — Jesús (@Jess05055017) July 26, 2019

Niurka no quiere colgarse de tu momento. NIURKA ES EL MOMENTO. pic.twitter.com/67i8NLDDeu — Claudia Romero 🚀 (@ClauudiaRomero) July 26, 2019