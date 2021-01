"No avisó", Luz Elena González tiene Covid y culpa a empleada doméstica

A un día de concluir el año 2020, la actriz y conductora Luz Elena González reveló ser positiva de Covid-19 desde hace aproximadamente siete días, esto luego de que una empleada del servicio la contagiara en su casa.

Este miércoles 30 de diciembre, a través de su cuenta oficial de Instagram la también directora de la agencia de publicidad Byle360, informó de qué manera adquirió el virus descubierto en China y platicó como vive su aislamiento, ya que ni sus hijos ni su esposo lo padecen.

“Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros”, narró con un aspecto cansado y con problemas para respirar, a través del material gráfico que publicó en su red social.

La ex concursante de certámenes de belleza detalló que si ha padecido los síntomas de la enfermedad como la pérdida del olfato y del gusto, sudoración y dolor de cuerpo, a excepción de la temperatura, además de que explicó que, en su caso, la enfermedad inició con una infección en las vías respiratorias.

“Ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. Me tocó un poco fuerte, he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, el gusto; sudé muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor; el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte, nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor. Tratando de descansar”, relató.

Finalmente, Luz Elena aprovechó para hablar de la “irresponsabilidad” de las personas que actualmente no usan cubrebocas o salen de sus casas estando ya enfermos.

“No les importa, se salen y les vale un carajo y los papás lo permiten. Entiendo que hay mucha gente que se ha curado y mucha que sale adelante, pero muchos otros no lo hacen”, expresó en el video con duración de casi 45 minutos.

Cabe señalar que la guapa conductora se suma a la lista de famosos que este año dieron positivo al coronavirus entre los que figura: Alfredo Adame, Andrea Legarreta, Camila Sodi y Flor Rubio, entre otros.

