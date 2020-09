"No era gordita, era una niña”, Anahí revela el origen de su anorexia

En un videopodcast con Daniel Hadif, la actriz y cantante Anahí Puente reveló una faceta de su vida, tanto de madre como de artista e incluso la etapa en la que se originó la anorexia. Además, agregó que en Televisa tuvo que sortear constantes críticas sobre su problema alimenticio.

Anahí recordó que todo surgió cuando estaba por protagonizar la telenovela “A mil por hora”, en la cual el productor, del cual no reveló su nombre le dijo que debería estar delgada.

OMG! #RBD salva al 2020: memes no pueden creer llegada a Spotify

“Llega el productor y me dice: Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita no puede ser gordita…y no es que yo fuera gordita tenía 13 años era una niña”, confesó.

Tras esta revelación, la cantante externó que las secuelas que arrojó ese comentario le desataron sus trastornos alimenticios.

“Hoy a mis 37 me acuerdo de ese comentario y pues claro que me afectó mucho y empecé con un tema de anorexia nerviosa”, dijo.

A esto agregó, que en los programas de Televisa se burlaban de su trastorno, “me ponían comida para ver que hacía”, confesó. Incluso, parte de estas dificultades fueron los obstáculos que le puso la televisora para interpretar el famoso personaje de Mía Colucci en “Rebelde”.

Tras esta etapa que la artista califica como difícil, llegó su “proceso de sanación”, el cual la llevó a estar en fundaciones para apoyar a otras personas que padecían lo mismo que ella.