No me arrepiento: Poncho de Nigris rompe el silencio sobre su "romance" con La Tigresa

Alfonso "Poncho" de Nigris, ex Big Brother, aseguró que no se arrepiente del "romance" que tuvo con Irma Serrano "La Tigresa", y reveló que ella fue quien lo buscó para darle celos a Patricio Zambrano, quien también fue participante de reality show.

"Lo de La Tigresa, sí ella me buscó. Me buscó primero porque ella le quería dar celos a Pato, porque Pato había estado en un Big Brother antes, entonces yo salí de Big Brother. Otro regio, mamadillo, güerito, traíamos rayitos", dijo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De Nigris contó a Rosado cómo fue su primer encuentro con La Tigresa y detalló que lo citó en un lugar donde iban a estar distintos medios de comunicación, por lo cual el actor indicó que ya estaba preparado para la lluvia de críticas.

"Me habla un chiapaneco de una revista y me dice: 'yo trabajo con La Tigresa, te quiere conocer, pero va a estar toda la prensa', y yo tenía novia, andaba con una Argentina, y le dije pues voy a ir, pues qué tiene".

"Si me rajaba y no iba por el chisme y la crítica, porque ya sabía que me iban a decir que era un vividor, en el momento que me parara ahí me iban a decir que era un vividor, un interesado. No le he dado mucha importancia a lo que diga la gente".

➡️ Nathan Meads, el albañil que se volvió famoso por parecerse a Brad Pitt

Durante el encuentro, De Nigris señaló que La Tigresa le dio instrucciones de cómo actuar y dijo que él no quería que los medios señalaran que eran novios.

OMG! [Video] Aquí "el oso" de Lucía Méndez por hacer playback en programa en vivo

"Con lo de La Tigresa la verdad no me arrepiento. Me dijo: 'tú te vas a parar a que a lado mío. Yo estaba de qué voy a hacer, es que yo no quiero que digan que soy tu novio, yo sí le dije (...) No quiero que digan que somos novios, porque luego van a empezar a decir que te voy a robar, como lo que pasaba con Pato".

Al ser cuestionado sobre qué decían sus padres, pues el actor en ese entonces tenía 23 años, dijo que no estaban de acuerdo.

➡️ Nuestra pequeña se unió a nosotros: nace bebé de Zayn Malik y Gidi Hadid

"Yo tenía 23 años, a esa edad sabía que me iban a criticar, hablé con mi mamá también, le dije oye cómo ves lo de La Tigresa. Mi mamá me dijo: '¡Ay no Alfonso, esa señora qué!'", dijo.

De Nigris también reveló que La Tigresa le regaló un reloj de la marca Rolex, que pertenecía al expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, sin embargo, aseguró que tiempo después se lo regresó.

"Me dio un reloj Rolex de un expresidente. Pedorro la neta, era de los delgaditos. Era de Echeverría", señaló.