"No sé quién los invitó", Canelo Álvarez a la prensa en bautizo de su hijo

Un video ha circulado desde muy tempranas horas de hoy de Saúl "El Canelo" Álvarez que ha generado opiniones dividas en redes sociales y dominó las tendencias.

El sábado pasado, el boxeador realizó la celebración del bautizo de su hijo pequeño Saúl Adiel en Guadalajara, junto con toda su familia y amistades. La extravagante fiesta con temática de circo quedó en segundo plano luego de que El Canelo armó alboroto con la prensa al llegar a la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia católica.

Diferentes medios de comunicación esperaban al boxeador a las afueras de la misa, pero al bajar su auto, los reporteros lo saludaron y le pidieron "dos minutos" para atenderlos, y el Canelo muy molesto les contesta:

Con el respeto que se merecen, no se quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado

Durante la fiesta, la madre de su hijo, Nelda Sepúlveda y el boxeador saludaron a todos los invitados. El Canelo recibió comentarios a favor y en contra en las redes sociales por su manera de comportarse frente a los medios de comunicación.