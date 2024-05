Christian Nodal rompe el silencio sobre ataques a Cazzu por robo en Argentina

Christian Nodal sigue entre dimes y diretes después del anuncio de su separación de la cantante argentina, Cazzu.

El cantante de regional mexicano pidió en su cuenta de Instagram a sus seguidores que dejen de atacar a la familia de Julietta, el nombre real de la artista, así como a su familia.

El intérprete de “De los besos que te di” hizo un llamado a no creer en el rumor que involucra a la hermana de Cazzu con un robo en su casa de Argentina y que supuestamente habría sido la causa del término de la relación sentimental con la trapera.

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, dice una parte del comunicado.

Nodal continuó su mensaje y aseguró que la familia de Cazzu no merece todos los ataques que está recibiendo y pidió un alto a la violencia por el bien de su hija, Inti.

“Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

Historia de Instagram de Christian Nodal. / Foto: Cortesía IG @nodal

Nodal y Cazzu víctimas de un robo en Argentina

El periodista argentino Maximiliano Lumbia dio a conocer que un robo en casa de Nodal y Cazzu en Argentina en marzo pasado, habría estado involucrada una hermana de Cazzu, sin embargo, hasta ahora no hay pruebas que confirmen lo sucedido.

Por otro lado, Nodal reveló que sufrió un asalto en la casa que compartía con la cantante, durante una entrevista en el podcast "Noche de Luz”.

"Nuestra casa en Argentina fue robada, y ya no vivimos allí. Sucedió el mismo día en que viajé a París. A las cuatro de la mañana, ingresaron; amarraron a la esposa de su hermana, mi cuñada, y les robaron dinero, además de sus anillos", contó Nodal.