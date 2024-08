Nodal responde a críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar: no importa, yo sé mi realidad

Los cantantes de regional mexicano, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, están recién casados y su decisión de unir sus vidas reunió una gran cantidad de críticas en las redes sociales.

Nodal decidió hablar acerca de lo que ha significado para él toda la polémica generada por su relación con la hija de Pepe Aguilar.

En una entrevista para el programa de YouTube “Molusco Tv”, reveló cómo le afectaron los comentarios en su contra debido a su mediática separación de la cantante argentina Cazzu y su repentina relación sentimental con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Cristian Nodal sobre las críticas a su matrimonio?

Cristian Nodal confesó que siente coraje por todo lo dicho respecto a su matrimonio con Ángela Aguilar, pues es normal que le afecten lo dicho sobre gente que quiere.

“Yo sé mi realidad. Entonces, al final del día, ¿crees que te va a afectar alguien dice una mentira? Te va a dar coraje, obviamente, si involucra a las personas que amas, pero no significa que cambie tu realidad”, dijo Nodal.

El también compositor sugirió que él se guió por su corazón sin importar el qué dirán, y lamentó que las personas tengan miedo de hacerlo.

“La gente tiene mucho miedo a guiarse por el corazón y, justamente por esto, por el qué dirán. Hay que ser felices”, dijo el intérprete de “Pa’ olvidarme de ella”.

Durante la entrevista, Nodal dijo que el sumaba las redes sociales a su realidad, lo que le costó su salud mental, por lo que ya no trata de entender por qué funcionan cómo un espacio de críticas. El sonorense también dijo que su único objetivo es cantar y aprender a no tomarle importancia a los señalamientos.

"Lo mío es cantar, hacer música y eso es lo que soy yo. Ahorita, si le pongo atención a todas esas cosas, siento que soy vulnerable. No estamos para hacer infeliz a nadie y ni que nadie nos haga infelices a nosotros. No se puede vivir en ese panorama bello, precioso siempre. La vida duele a veces, pero aprendí a no tomarle importancia a las cosas que conllevan”, expresó el artista.