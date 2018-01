Nos obligó a hacer una escena sexual: alumnas de James Franco lo acusan de acoso

Cinco mujeres acusaron hoy en las páginas del periódico Los Angeles Times al actor James Franco de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.



Cuatro de esas mujeres fueron estudiantes de Franco, incluida Sarah Tither-Kaplan, que asegura haber sido contratada por el artista para una película que finalmente no se estrenó, "The Long Home", donde interpretaba a una prostituta.



A Kaplan se le pidió, al igual que a otras mujeres, que apareciera en una "escena extra" donde se celebraba una orgía y en la que Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres.



Sin embargo, según el relato de Kaplan, Franco quitó las protecciones de plástico que cubrían las vaginas de las mujeres antes de simular el sexo oral.



Otra actriz que participó en ese rodaje confirmó el relato de Kaplan, según el Times.

"Me metí en la cabeza rápidamente que no iba a decir que no a este tipo", reconoció Kaplan al diario.



Otras dos mujeres, Hilary Dusome y Natalie Chmiel, hablaron sobre el comportamiento de Franco en el teatro Playhouse West, donde ejercía como profesor de interpretación antes de emprender su propia iniciativa en el centro Studio 4.



Ambas recordaron un rodaje "hostil" en un club nocturno en el que Franco supuestamente les solicitó que se desnudaran. Ninguna aceptó y el artista se marchó enfurecido.



Además, Katie Ryan, que tomó clases con Franco en Studio 4, dijo que el artista "siempre hacía creer a las alumnas que había papeles en juego" si llevaban a cabo actos sexuales con él o si se quitaban la ropa.



Asimismo, Violet Paley denunció que Franco la presionó para que le practicara sexo oral en su coche.



"Estaba hablando con él y, de repente, su pene estaba fuera. Me puse muy nerviosa y dije: ¿Podemos hacer esto luego? Él me empujaba la cabeza hacia abajo y yo no quería que me odiara, así que lo hice", relató Paley.



Franco viene de ganar el Globo de Oro al mejor actor de comedia por "The Disaster Artist".



Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en las redes sociales contra la hipocresía de Franco por llevar una insignia contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.



El diario The New York Times canceló el martes un encuentro público que tenía previsto con Franco.



Esa misma noche, el actor señaló en el programa nocturno "The Late Show" que las acusaciones contra él "no son precisas".



"Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en una entrevista con Stephen Colbert.



Un representante de Franco no respondió a la solicitud de comentario por parte de Los Angeles Times. El abogado de Franco, por su parte, negó las acusaciones.

