Ella es la nueva conductora de Venga la Alegría que reemplazará a Ingrid Coronado

El mes pasado Ingrid Coronado hizo oficial su salida de Venga la Alegría y desde entonces muchos nombres se habían rumorado para reemplazarla pero hoy te revelamos quién será.

¡Annette Cuburu! La también actriz regresa de lleno a Televisión Azteca para integrarse como conductora del programa Venga la Alegría a la salida de Ingrid Coronado.



Yo quiero mucho a Ingrid, somos amigas. Me da muchísimo gusto porque ella que ya llevaba un tiempo pensando en otros planes, ni siquiera sabía que era yo quien me incorporaba. La vida te pone y con una bienvenida como la que me han dado, entre todos me siento muy cómoda y muy a gusto.

Se había considerado sólo a Anette Cuburu (al centro) como nueva conductora de Venga la alegría, pero también se presentó a Kristal Silva y Brandon Peniche / TV AZTECA

Cuburu aseguró que hace un año fue que se dio la oportunidad de regresar a la televisora en la que por muchos años permaneció como una de las conductoras del programa Con sello de mujer, el cual estuvo casi 10 años al aire.

Estoy muy contenta y muy agradecida por regresar a donde yo inicié, donde hice mi carrera, con la gente que quiero y me quiere. Porque me han apoyado y han creído en mi desde toda la vida y trabajar en un ambiente como el que tiene Azteca me tiene más que feliz.

Incorporarse a este proyecto ya iniciado significa un reto, pero señaló que “la vida se trata de eso y la principal competidora siempre vas a ser tú, mejorarte a ti, mejorar el trabajo que hiciste anteriormente. Yo siempre trato de hacer las cosas mejor y entrego el alma en esta carrera que tanto amo”.

Estoy tratando de acoplarme a un equipo, porque es diferente entrar a un proyecto que inicias de raíz a entrar a uno que ya está hecho, es como una familia que ya se conoce que ya está formada, sin embargo los conozco a cada uno individualmente y no tengo más que buenos comentarios.