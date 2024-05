Odio a Karla Panini salpica al hijo de Oscar Burgos: "lo que pasó no es parte de mi historia"

Desde hace varias semanas revivieron los comentarios dirigidos hacia Karla Panini, la mujer que se casó con Américo Garza, esposo de su amiga Karla Luna, cuando ella falleció de cáncer en 2017.

A raíz de un video que subió una influencer coreana, comparando lo que hizo "la lavandera", con la serie de drama "Cásate con mi esposo", los mexicanos retomaron los comentarios hacia la actriz, aunque no de forma positiva.

Esto provocó que incluso uno de los hijos de Oscar Burgos, quien no tiene una relación consanguínea con Panini, saliera "embarrado", en los malos comentarios que inundan las redes sociales.

¿Qué dijo Oscar Burgos Jr?

Oscar Burgos Jr. emitió un mensaje a través de TikTok donde solicitó que se detengan los comentarios que le hacen en sus redes sociales, pues varias personas piensan que él es hijo de Karla Panini.

"Yo no soy hijo de Karla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval, cuando mi papá Oscar Burgos se casaron yo tenía 11 años (...) cuando yo estuve con Karla ella siempre me trató muy bien, lo que pasó después de eso ya no me toca a mí, ya no es parte de mi historia", aclaró.

Aclaración importante: Karla Panini no es mi mamá, fue mi madrastra. #karlapanini

La confusión surge porque el comediante Oscar Burgos ha tenido varios hijos de múltiples matrimonios, uno de ellos fue el que tuvo con Karla Panini de 2008 a 2013, durante el cual nació Gabriel Burgos Panini, medio hermano de Oscar Burgos Jr.

"He estado recibiendo mucha negatividad, muchos mensajes de crítica o confundiendo, mucha gente, no todos pero mucho creen que yo soy hijo de Karla Panini y no, mi apellido es Burgos Sandoval, mi hermano Gabriel Burgos Panini sí, es hijo de ellos dos", añadió.

No me arrepiento de casarme con Karla Panini

Ya que los comentarios y las críticas han salpicado a la familia Burgos, el comediante Oscar Burgos dijo en entrevista con Adela Micha, que él no se arrepiente ni de haberse casado con ella y tampoco haber tenido a Gabriel Burgos.

Esta declaración también se dio en un contexto en el que "la lavandera" e influencer dijo en un podcast que nunca debió casarse y tener un hijo con Burgos.

"Creo que lo que ella quiso decir: no que fue un error haber tenido un hijo conmigo, que fue un error casarse conmigo porque no éramos el uno y el otro. Claro que yo estoy muy contento de haber tenido un hijo con Karla Panini", dijo.

Del mismo modo, dijo que la ola de comentarios contra Karla Panini no le gustan porque afectan a su hijo Gabriel, pues "a nadie le gusta ver que hablan mal de su mamá".