"Ojalá Pablo Lyle pase toda su vida en la cárcel", familia de Juan Ricardo exige justicia

Las autoridades de Miami investigan la muerte de un hombre de 63 años al que el actor Pablo Lyle golpeó en el rostro.

En una audiencia judicial del viernes por la mañana, Lyle fue notificado del fallecimiento del hombre, dijo Lissete Valdes Valle, portavoz de la fiscalía del condado de Miami Dade.

De acuerdo con el informe policiaco local, todo comenzó en la autopista Dolphin Expressway cuando la víctima le reclamó al conductor del auto en el que viajaba Lyle por dar una vuelta en “U” de manera incorrecta.

La orden de arresto especificó que el golpe ocasionó una herida en el cráneo y un derrame interno.

Los familiares de Juan Ricardo Hernández hablaron sobre el caso en un programa televisivo de Estados Unidos.

Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. No se merecía esto. Tenía problemas y una operación en la rodilla, y casi no podía caminar, fue muy duro. Pablo Lyle no tenía por qué haberle hecho eso.

En tanto, la ahora viuda Mercedes Arce pidió justicia ante las autoridades.

Ojalá que Pablo Lyle pase el resto de su vida en la cárcel. Ojalá se quede toda la vida en prisión.