María Sorté recuerda la audición de su hijo Omar García Harfuch para Televisa

Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmó este miércoles que se lanzará a la búsqueda de la candidatura de Morena como jefe de Gobierno de la CDMX en 2024.

Aunque días atrás se veía venir la postulación de Harfuch para un nuevo cargo político, según lo dicho por María Sorté, su madre, ella no está al cien por ciento de acuerdo con el rumbo que su hijo le ha dado a su carrera.

Fue por medio de varias entrevistas que la actriz María Sorté ha dado a conocer que a ella le habría gustado que Omar García Harfuch se dedicara al medio artístico, ya que considera que la dedicarse a la política y a la seguridad lo pone en riesgo.

En abril de este año, Sorté fue entrevistada por la periodista de espectáculos Matilde Obregón, ahí habló de algunas de sus experiencias en el medio del espectáculo y también del momento en que Harfuch pudo incursionar en la televisión.

“Mi amiga Carla Estrada, una vez que fuimos a cenar, estaba muy chico, con Lucerito, y le hizo una cita en Televisa. Entonces cuando hablan para preguntar por Omar Harfuch y les dije -No, será María Harfuch y me dijeron que no, que era Omar-. Así que le dije -Ándele, usted vaya y fue-”contó la actriz.

Ante la insistencia de Sorté, García Harfuch se presentó en Televisa para la audición a la que lo habían llamado, sin embargo, el funcionario sólo acudió para agradecerle personalmente a Carla Estrada por la opurtunidad y se negó a participar.

“Me hubiera encantado que fuera actor en lugar de estar en lo que está”, agregó Sorté.

Atentado contra Omar García Harfuch

María Sorté recordó en la misma entrevista el atentado que su hijo Omar García Harfuch vivió el 26 de junio de 2020, cuando su camioneta fue interceptada por un grupo de la delincuencia organizada que disparó con armas de alto calibre al exsecretario de seguridad y su equipo en calles de la Ciudad de México.

La actriz catalogó como un milagro que su hijo lograra sobrevivir, pero recordó los momentos de miedo que vivió.

“Cómo no vas a creer en los milagros, cómo no vas a creer en Dios si esa camioneta quedó como coladera”, expresó la actriz.