¡Uno directioner menos! Descubre desde cuándo Niall Horan y Hailee Stenfield mantienen una relación

No sabemos cuánto más tomará para que Niall Horan y Hailee Stenfield griten a los cuatro vientos su amor, pero mientras eso sucede aquí tenemos hechos que demuestran que lo que ellos tienen ya lleva varios meses en secreto.

via GIPHY

En Deciembre del 2017 Niall le deseó a Hailee un feliz cumpleaños por Instagram, y la llamó “mi mejor amiga” lo que generó especulaciones entre las fans que nada se pierden.

Happy birthday to the loveliest person on the planet and one of my best friends @haileesteinfeld . Have no idea what the hell is going on in this photo. Love ya hails Una publicación compartida por Niall Horan (@niallhoran) el 11 de Dic de 2017 a las 6:09 PST

En Febrero del 2017, Ambos cantantes fueron captados disfrutando del concierto de los Backstreet Boys. Y las fans de Hailee enloquecían por su apuesta conquista.

Via @ninergrl6 || Hailee & Niall Horan at the Backstreet Boys: “Larger Than Life” concert on February 17th in Las Vegas. pic.twitter.com/lqjpz6IHhg — Hailee Steinfeld Philippines (@OfficialHaizPH) 20 de febrero de 2018

Mientras que Hailee ya hacía indirectas en twitter de que Niall le gustaba.

📍51.4613° N, 0.1156° W pic.twitter.com/MIglusReK8 — Hailee Steinfeld (@HaileeSteinfeld) 24 de marzo de 2018

Otras ocasiones fans afirmaron que los vieron juntos, pero las cámaras no lograban captarlos en una situación amorosa :(

En Julio Niall fue a la presentación de su chica en el radio City Music Hall pero antes fueron de compras a la ciudad de New York.

Archivo

Por fin, la pareja de pop fue descubierta besándose románticamente en Los ángeles California.

Se cumplió mi sueño ahre. Ya presentía que ellos dos tenían algo. Que bellos son @NiallOfficial @HaileeSteinfeld 💕💕 pic.twitter.com/Ftwxtlhhqt — Angela Castillo (@angelacastl18) 17 de agosto de 2018

¡y también en Disney World la noche pasada!.

📷|Hailee Steinfeld e Niall Horan juntos na Disneyland, CA no dia 13 de Agosto. pic.twitter.com/74WAxCBDgJ — Hailee Steinfeld Brasil (@steinfeldbrasil) 17 de agosto de 2018

Las directioners han reaccionado positivamente al conocer a su nueva socia

📸|| Hailee y Niall en Disneyland el 13 de Agosto! #9 pic.twitter.com/yL4YfI3QQz — Hailee Steinfeld Argentina 🇦🇷 (@Haiz_ARG) 17 de agosto de 2018