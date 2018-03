Otro más a la lista: dos mujeres acusan a Steven Seagal de violación

Los Ángeles.- El actor Steven Seagal fue acusado hoy por dos mujeres de presunta agresion sexual cuando eran adolescentes y fueron engañadas de que harían supuestas audiciones con el afamado histrión, experto en artes marciales.



Las dos mujeres, Regina Simons y Faviola Dadis, dieron cuenta este día de los supuestos incidentes durante una conferencia de prensa junto a su abogada, Lisa Bloom.

Simons dijo que fue elegida como extra en el thriller "On Deadly Ground". Cuando la película se completó en 1992, dijo que el actor la invitó a una fiesta de despedida en su casa. Pronto se dio cuenta de que ella era la única allí.

Cuando preguntó dónde estaban todos, Seagal le dijo que todos se habían ido de la fiesta. Fue entonces cuando la tomó de la mano y la condujo a una habitación, denunció.

Cerró la puerta y se me acercó por detrás. Empezó a besarme el cuello y quitarme la ropa. Estaba en shock.

Él era más del doble de mi tamaño y el doble de mi edad. No era sexualmente activa, nunca antes había estado desnuda frente a un hombre.

Dijo que el actor tuvo sexo con ella pero que "no hubo nada consensual sobre esto". Con lágrimas en los ojos expresó que cuando terminó, él le preguntó si ella necesitaba dinero. Ella le dijo "no" y corrió hacia la puerta.

Simons compartió que Seagal trató de contactarla después del incidente, pero ella no habló con él, ni presentó su denuncia, dijo que estaba demasiado deprimida y traumatizada y que ahora se presentó como un intento de sanar.

Dadis, por su parte, manifestó que fue asaltada sexualmente en 2002, cuando tenía 17 años. Como modelo y vocalista en ese momento, fue presentada a Seagal para un proyecto de grabación.

Apuntó que recién se había mudado a Estados Unidos desde los Países Bajos cuando la invitaron a una habitación de hotel en Beverly Hills en una audición para Seagal en una película que haría sobre Genghis Khan.

Luego de dos audiciones, indicó que hablaban por mensaje de texto. Poco después, Dadis fue invitada a otra audición para que Seagal "evaluara" su figura para ver si sería adecuada para el papel.

Me pidió que reservara una habitación yo misma en el W en Beverly Hills, y le expliqué que no tenía los fondos para hacerlo, y no me sentía cómoda haciendo esto, y le sugerí que debería reservar el hotel él mismo, y lo hizo.

El ayudante de Seagal le pidió que usará un bikini debajo de su ropa, que era un procedimiento estándar, por lo que Dadis estuvo de acuerdo y le dijo: "La palabra de Steven es tan buena como el oro", y luego los dejó solos.

Seagal pidió a Dadis -contó- se quitara la ropa y pasara por la habitación. "Lo hice y Steven se me acercó y me dijo que le gustaría interpretar una escena romántica para tener una idea de nuestra química. Me sentí incómoda y lo expresé tímidamente", pero el actor hizo caso omiso y le hizo tocamientos.

Dadis mencionó que Seagal intentó acercarse a ella después de esa noche, pero ella no respondió. Ella dijo que no le contó a nadie sobre el incidente durante un mes porque sintió que era su culpa.

Después de muchos años, finalmente informé sobre este incidente al Departamento de Policía de Los Ángeles con la esperanza de que mi declaración proporcione apoyo a otras mujeres.

Bloom dijo que ambos casos han sido denunciados a la policía y a la Fiscalía de esta ciudad.

"En California, existe un estatuto de limitaciones extendido para los casos civiles cuando la víctima era menor de 18 años, como alega Faviola. En el lado criminal, también hay un estatuto de limitaciones extendido donde los fiscales pueden presentar cargos dentro de un año de una informe policial", dijo Bloom.

Diversas actrices han acusado a Seagal de acosarlas sexualmente pero él no ha hecho comentarios.



/amg