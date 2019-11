¿Problemas con Ari Borovoy? OV7 sale de la gira 90’s Pop Tour

Hay desconcierto total entre los fans y el elenco de 90’s Pop Tour por la decisión de Bobo Producciones de cancelar la participación de OV7 en los últimos cuatro conciertos de la gira.

La noche del lunes, Bobo, a cargo de Ari y Jack Borovoy, informaron que “por causas de fuerza mayor”, OV7 ya no actuaría en el cierre del tour: los dos shows en la Ciudad de México, en Torreón y el cierre final en Monterrey.

De esta manera, solo se presentarán Kabah, JNS, Magneto, Mercurio, Caló, The Sacados y los artistas invitados: Fey y Erik Rubín.

Ante ello, Erika Zaba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Oscar Schwebel también emitieron un comunicado en sus cuentas de Instagram donde acusaron a Bobo de tomar esta decisión unilateral de “marginarlos” del resto de las presentaciones.

Asimismo, indicaron que se enteraron de esta decisión por las redes sociales y que Bobo, “sin autorización alguna”, ha tomado el control de la cuenta oficial de OV7, por lo que este día darán a conocer su posición oficial.

¿MALAS CUENTAS'

Al parecer, la decisión de Ari y Jack Borovoy estaría motivada por problemas con los OV7 por presuntos malos manejos financieros.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, los OV7 “encontraron "cuentas no fiables de Ari Borovoy y su hermano Jack en las finanzas. Mañana explota la bomba”.

Además, advierte que de no llegar a un acuerdo Ari con sus compañeros, “saldrán a la luz muchas mentiras y abusos de los hermanos dueños de Bobo Producciones”.,

