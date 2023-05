OV7 anuncia su separación definitiva: así fueron los 34 años del grupo

La banda de pop, Ov7 celebra este 2023 más tres décadas de carrera, durante las últimos años, sus integrantes han continuado con su gira en distintos sitios del país, pero, aunque el 90's Pop Tour los unió, todo indica que el adiós definitivo está cerca.

Ari Borovoy, Óscar Schwebel, Mariana Ochoa, Erika Zaba, Lidia Ávila, M'balia y Kalimba han vivido encuentros y desencuentros, han atravesado crisis como amigos, pero también han sabido crecer con el tiempo y las experencias.

Te recomendamos: OV7 encuentra un lugar para el pop en un mercado dominado por el urbano

"Estamos muy contentos porque ha sido una gira celebrando 34 años juntos, aunque el nombre es 30, la verdad es que ya cumplimos 34. El tour y los conciertos son increíbles, son un recuento de todo lo que ha pasado en nuestra historia y porque hemos sido parte del soundtrack de mucha gente", dijo Érika Zaba en una entrevista con la revista Quién.

Ary y Erika aseguran que la etapa de Ov7 está a punto de concluir

Ary Borovoy y Érika Zaba han dado a conconocer que el fin de su agrupación será a finales de diciembre de este año, se planeaba que todo llegara a su fin en abril, pero, el éxito que consiguieron en sus presentaciones los llevó a aplazar la fecha hasta finales del 2023.

"Estoy escuchando lo que dicen mis compañeros, después de 34 años todavía decimos cosas inéditas (…) Nuestro contrato terminó el 30 de abril y se alargó a agosto. Ahora lo platicamos hace unos días y se extendió hasta diciembre porque afortunadamente las cosas han caminado muy bien", aseguró Ari.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OV7 (@oficialov7)

En una entrevista a medios de comunicación, Érika confirmó lo dicho por Ary, y aseguró que será la última vez que los siete cantantes estén compartiendo el escenario.

"Es increíble. Hablando de cuánto tiempo más le queda al grupo, bueno se termina en diciembre y es importante decirles que es la última vez que vamos a estar juntos en un escenario. Seguramente habrá un reencuentro cuando tengamos 50 años, espero estar entera, pero para eso todavía falta", expresó Erika.

Distanciamientos dentro de Ov7

Aunque los Ov7 han estado de gira durante varios meses y han compartido tiempo juntos en horas de ensayos, tal parece que no todo es miel sobre hojuelas, pues entre ellos hay distanciamientos.

En Instagram se puede ver cómo no se han podido limar asperezas entre los cantantes, si bien, todos son seguidores de la cuenta oficial de Ov7, no se siguen entre sí.

OMG! Popocatépetl, el éxito de Fey revive en redes ante la actividad del volcán [Video]

Por ejemplo, Kalimba sigue a todos sus compañeros, pero Ary sólo sigue a M'balia y Érika; Óscar no sigue a Mariana ni Borovoy.

Mariana no sigue a M'balia y viceversa, la hermana de Kalimba no lo sigue, así como tampoco a Óscar. La única que no ha descartado a nadie de su lista es Érika.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El grupo nació a finales de los años 80 como Onda Vaselina creado por la también actriz, Julissa,pero fue hasta el año 2000 cuando los siete famosos lograro posicionarse en las listas de la radio en México.

De acuerdo con El Comercio, la banda lanzó en 1997 el album "Entrega total” que vendió 800 mil copias en donde se encontraban algunos de sus más grandes éxitos como: "Vuela más alto", "No es obsesión", "Caleidoscópico" y "Desconéctate".