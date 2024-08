Paola Durante dice que fue víctima de una agresión sexual en La Casa de los Famosos

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha estado envuelta en diversas polémicas debido a los comentarios y acciones de sus habitantes, que van desde violencia verbal hasta una agresión sexual de la que Paola Durante fue víctima.

En redes sociales se hizo viral un clip en el que Briggitte pregunta al Team Mar si sabían sobre lo que le hizo el actor Sian Chiong a Paola Durante, una ocasión en la que los participantes del reality show se encontraban "haciendo pruebas de actuación".

"¿Qué, no sabías? Que Sian le metió una cuchara en el cul* a Paola", se escucha decir a la actriz venezolana.

Ante el cuestionamiento de Brigitte, sus compañeros Arath de la Torre y Karime se muestran sorprendidos, pero Gala confirma que sí tenía conocimiento sobre la situación.

Paola Durante confirma agresión sexual en su contra

En una entrevista, Paola Durante confirmó lo dicho por Briggitte al Team Mar acerca de la agresión sexual que sufrió la conductora por parte del actor Sian Chong, aunque dijo no lo vio mal.

Además, Durante dijo que ese mismo día Mario Bezares fue golpeado en los genitales por el actor cubano.

"Yo no lo vi mal en ese momento. No lo juzgamos Mario y yo porque a mí me metió una cuchara y a Mario le pegó ahí ese día. Y Mario le dijo "oye no, espérate, eso ya no es actuación", contó en el programa De Primera Mano.

Ambos sucesos ocurrieron mientras Paola Durante, Luis "Potro", Adrián Marcelo y Sian Chiong jugaban a que eran adictos a sustancias, aunque su actuación escaló a una agresión.

Sin embargo, en otro clip que compartieron en redes sociales se puede observar a Paola Durante cuando "de broma" dice a los demás habitantes de La Casa de los Famosos que "ya no le den cucharas a Sian".