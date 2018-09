Paola Rojas llega sin pareja a boda del hijo de Toño de Valdés ¿y Zague?

La semana pasada el hijo del comentarista deportivo, Antonio De Valdés celebró su boda y entre los invitados estaban los compañeros de Al Aire con Paola Rojas quién llegó sola a la boda y a raíz de esto causó diversas especulaciones acerca de si seguía o no con Zague, su esposo.

Después de ver las fotos, algunos medios especializados comenzaron a especular sobre si el exfutbolista y la conductora habían terminado su relación matrimonial, sin embargo, nadie dio declaraciones al respecto.

Foto: @odalysrp

Pero, Paola rompió el silencio y aclaró a una reportera de una revista de sociales el porque no asistió con Zague a la boda.

"Fíjate que estuvo lindísima la boda y pude estar como me gusta: rodeada de amigos y de gente que me respeta y me valora", dijo.

Foto: @odalysrp

Al buen entendedor pocas palabras y Paola dejó bien en claro la situación con el ex futbolista.

Hay que recordar que a días de que se celebrara el mundial de Rusia 2018, Zague fue blanco de una gran polémica cuando salió un video sexual que se viralizó por su "¡Impresionanti!".

Ver esta publicación en Instagram “Tercia”de tres vikingos! 😎😜👊🏻👍🏻✌🏻 Una publicación compartida de Zague (@lrzague) el 9 Jun, 2018 a las 12:19 PDT

Paola Rojas fue el blanco de burlas y comentarios ofensivos a través de redes sociales y luego se dijo que Paola ya preparaba los papeles del divorcio por ese video que incluso afectó a otra periodista, la conductora de ESPN, Paulina García.

Zague al final se disculpó. “Hoy sé que no tenemos control sobre las redes sociales, sus usuarios y sus intenciones, pero sí lo tenemos sobre nuestro comportamiento”, señaló.

Fotos: Instagram

