Dramático divorcio: papá de Angelina Jolie le pide a Brad Pitt que ponga fin a la separación

Jon Voight, el padre de Angelina Jolie, envió un mensaje contundente a Brad Pitt para que de una vez por todas, terminen la disputa legal que ha implicado su divorcio con la actriz.

El veterano histrión pidió al actor de Hollywood que haga las paces por el bien de sus nietos, pues han pasado años desde que ambos decidieron poner fin a su relación amorosa, no obstante, la pelea entre ambos continúa.

“Ojalá encontraran una manera de hacer las paces. Creo que los niños necesitan algo de estabilidad”, expresó Voight en una entrevista con Fox News digital.

Angelina Jolie y Brat Pitt se casaron en 2014, dos años más tarde, en 2016, se separaron en medio de acusaciones de violencia familiar de parte del protagonista de “Entrevista con el Vampiro”, además, de peleas por la custodia de sus hijos y un pleito por bienes en especial por un castillo en Provenza, Francia.

A ocho años de la ruptura entre las celebridades, Jon Voight insistió a Pitt en que haga lo necesario para seguir adelante.

"Deseo que encuentren una manera de hacer la paz. Sabes, creo que los niños necesitan algo de estabilidad, quiero a los niños y amo a mi hija. Y quiero que Brad dé un paso adelante y haga lo que tiene que hacer. Poner fin a esta tontería”, expresó el padre Angelina.

Angelina Jolie and her brother, James joined their father, Jon Voight, at the 1986 Academy Awards for her first red-carpet appearance. pic.twitter.com/gjkNc6uCPI — History Defined (@historydefined) August 5, 2024

Los protagonistas de “Sr. y Sra. Smith” se divorciaron legalmente en 2019, pero no se resolvieron los asuntos relacionados con su patrimonio.

Tanto Jolie como Pitt no han cedido para llegar a un acuerdo que convenga a ambos y así pongan punto final al drama de su relación.

“Gran parte de la amargura es la razón por la que el divorcio ha durado tanto. Ninguno de los dos está dispuesto a dejarlo pasar, uno pensaría que ya lo habrían superado y habrían llegado a un acuerdo”, dijo una fuente cercana a la expareja a People.

Hija de Brad Pitt se quita apellido paterno

La primera hija biológica de la pareja solicitó de manera legal el pasado 27 de mayo, cuando cumplió 18 años, dejar de usar el apellido Pitt y tener por nombre formal solamente Shiloh Jolie, de acuerdo con documentos que tuvo acceso TMZ.

Shiloh no es la única en la familia que ha tomado esta decisión, anteriormente otros de sus hermanos ya han dejado de usar el apellido de su padre, aunque no se conoce si ya fue por la vía legal.

Lo mismo hizo Zahara cuando fue admitida en la hermandad Alpha Kappa Alpha del Spelman College de Atlanta. "Mi nombre es Zahara Marley Jolie”, expresó cuando se presentó ante sus compañeros.

Angelina Jolie y Brad Pitt tienen seis hijos: Maddox (22 años), Pax (20 años) y Zahara (19 años), quienes fueron adoptados; así como Shiloh (18 años) y los gemelos Knox y Vivienne (15 años).