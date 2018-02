Paris Hilton cambia radicalmente de look para parecerse a... ¿Kim Kardashian?

La empresaria y actriz Paris Hilton compartió una serie de fotografías en las que luce el mismo “look” que su ex asistente, Kim Kardashian, la nueva estrella de los “reality shows”.

Las imágenes son para promocionar la nueva colección de la marca Yezzy, de Kanye West.

Hilton dio a conocer varias fotos en su Instagram verificado, en las que se deja ver con la melena gris, ligeramente risada, complementada con ropa deportiva, la cual es muy similar a la que Kardashian usa.

“Que divertido es ser el #KimClone en la nueva campaña #YeezySeason6”, escribió la prometida de Chris Zylka en sus página oficial, acompañado de un retrato que la muestra de cuerpo completo llevando una paleta a la boca, con pantalones deportivos, botines de tacón y un “top”.

#PlatinumBae y #YeezySeason6 fueron los “hashtags” utilizados para dar mayor visibilidad a la serie de cuatro publicaciones, además de varias “Instagram stories”.

La también cantante y modelo no fue la única en esta situación, ya que “influencers” como Yovanna Ventura, Abigail Ratchford y Madeleine Rose también fueron clonadas a Kim Kardashian para anunciar la nueva temporada de la firma de ropa Yeezy.

Algunos medios internacionales han dicho que existe una rivalidad entre Hilton y Kardashian; sin embargo, las fotografías publicadas hacen ver que su amistad sigue en pie, desde que Kim le limpiaba el guardarropa a Paris.

Por otra parte, en fecha reciente la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians” armó revuelo en las redes sociales por compartir imágenes en las que posa muy sugerente e incluso muestra los senos.