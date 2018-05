Mamá de Gael García se ríe de memes sobre el actor y Meghan Markle

La actriz Patricia Bernal declaró que le divirtió mucho el parecido que internautas hallaron en su hijo, el actor Gael García Bernal, con la estadounidense Meghan Markle durante su boda con el príncipe Harry de Ingaleterra hace unos días.



Me divirtieron muchísimo estas similitudes que encontraron en Gael con Megan y tienen razón, son muy parecidos. Nunca lo noté hasta que vi la cantidad de imágenes en los mismos ángulos. Me encanta el humor del mexicano.

Cine Gael se convertirá en el famoso ladrón del Museo de Antropología

La capacidad de burlarse de uno mismo, dijo a Notimex, es muy particular de los mexicanos.

Me encanta reírme de mí misma y admiro a quienes lo hacen de sí mismos. Aquellas personas que no ven lo positivo de todo esto, me dan terror, pues creo que si no se tiene esta flexibilidad es porque algo muy fuerte sucede en tu vida y no es bueno.

Aunque no ha platicado esta anécdota con Gael, resaltó que el protagonista de filmes como “Amores perros”, “Desierto” y “No”, disfrutó en demasía los memes que le hicieron, tal es así que él mismo los compartió a través de sus redes sociales.

Cine Aquí los protagonistas de "La boda de mi mejor amigo" ¡versión mexicana!

Él sabe relajarse y no se toma las cosas tan en serio. Cuando vi lo que escribió en sus redes, me reí mucho, me pareció muy chistoso. Este tipo de humor le parece muy divertido. Creo que México es una ebullición de creatividad porque algo así nunca lo hubiera pensado.

Tras la boda real, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo entre el príncipe Harry, hijo de Lady Di, y Meghan Markle, hoy duquesa de Sussex, surgieron memes acerca del presunto parecido de ella con Gael García.

El actor posteó una imagen de la monarca y otra en la que interpreta a “Zahara” en la película “La mala educación”. La acompañó del mensaje: “Acá mis dos hermanas que no veo hace mucho. Sí, yo también me sorprendí cuando la vi”.

Acá mis dos hermanas que no veo hace mucho. #Sí yo también me sorprendí cuando la vi. pic.twitter.com/hBjIzbSeYR — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 21 de mayo de 2018