Paty Cantú revela su nefasta experiencia con el protagonista de How I Met Your Mother

Paty Cantú publicó en su cuenta de Tik Tok la historia de cómo tuvo una relación sentimental con Josh Radnor, actor que interpretó a Ted Mosby en la serie de televisión estadounidense How I Met Your Mother.

"Hay que tener cuidado con lo que deseas porque se puede volver realidad", es la frase con la que Paty comienza a relatar su historia, para luego decir que todo inició a partir de un decreto.

Ella era fan de Mosby, el personaje de How I Met Your Mother que interpretó el actor nacido en Columbus, Ohio. Fue durante la pandemia de Covid- 19, cuando ella se encontraba sola en Estados Unidos, que su breve historia de amor se hizo realidad.

"Siempre estuve enamorada de una personaje ni siquiera de una persona que es lo más patético; del personaje que hacía Joshua Radnor en una serie que se llamaba Cómo conocí a tu madre; yo siendo súper fan me suscribí a su newsletter que estaba anunciado en su Instagram", relató.

#patycantu #navidadentiktok ♬ Mírame - Paty Cantú & Josh Radnor @patycantu Aquí el va el #storytime de cómo conocí a a tú madre, ….. &/):9/)$/“ tu madre. Jajaja J/K … or not. Primera parte #mírame

Durante la pandemia, el actor publicó una serie de consejos en sus redes sociales sobre lo que pasaba durante la contingencia sanitaria, palabras con las que se identificó Paty Cantú, lo que la llevó a comentar su publicación, y ese fue el inicio para que las celebridades comenzaran a comunicarse con mayor frecuencia.

"De verdad me llegó lo que había escrito y le contesté simplemente agradeciéndole por lo que había puesto, yo estaba sola en la pandemia y me sentía muy deprimida, y me había servido eso que había leído. Y me contestó y le contesté, y de repente me pidió mi teléfono", dijo Cantú.

La también conductora de televisión, contó que de pronto ella y el actor de How I Met Your Mother, hablaban por Snapchat, por Zoom y de un momento a otro comenzaron a salir en persona.

De acuerdo con la cantante, pasaron semanas muy lindas e incluso compusieron juntos una canción, pero ahí fue donde se dio cuenta que Radnor tenía algunos problemas.

"Me quedé con la idea de que lo que realmente estaba pasando, es que sospecho que tenía novia. Y claro, dijo, juguemos un ratito con la mexicana, huev*s cabr*n", expresó Paty Cantú.

Después de darse cuenta de lo que pasaba, la artista dejó atrás esa relación y decidió quedarse con lo mejor de esa experiencia, que fue la canción creada por ambos llamada Mírame y que pertenece al álbum La Mexicana; además de la lección de no enamorarse de un personaje.

"No te enamores de un personaje, busca personas de verdad, y recuerda lo que dije al principio, cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad. No le pongas nombre ni apellido a las cosas, deja que sea lo que va a ser lo mejor para ti", aconsejó Paty Cantú después de vivir una relación fugaz con su crush.