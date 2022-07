Broma de Mario Bezares sobre muerte de Paco Stanley indigna a su hijo Paul

El comediante Mario Bezares continúa en el centro de la polémica por sumarse al trend en Tik Tok que hace referencia al asesinato del conductor Paco Stanley en 1999 y en el cual estuvo involucrado, lo cual ya generó la respuesta de Paul Stanley.

Hace 23 años, el presentador fue ejecutado por dos sicarios afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, sin que hasta el momento el caso se haya resuelto.

La broma inicial

Todo surgió cuando los conductores de La Cotorrisa, Ricardo Pérez y Slobotzky, junto con Alex Montiel, creador del Escorpión Dorado, estuvieron en una sucursal de El Charco de las Ranas e hicieron una broma que hace referencia a la muerte de Stanley.

“Le disparé unos tacos a mis amigos”, así comienza el video en la cuenta de Ricardo Pérez, quien al decir que va al baño, todos lo siguen.

El día de la muerte del conductor de Pacátelas, Bezares afirmó que fue al baño cuando ocurrió la ejecución de Paco y las autoridades señalaban que el comediante sabía del ataque y que por eso se había escondido en ese lugar.

Sin embargo, Mario siempre sostuvo que ese día tenía problemas estomacales y por ese motivo no se encontraba en la camioneta y que al escuchar los disparos se colocó en posición de feto dentro del sanitario.

Bezares dice que se quiso burlar de él mismo

El video de inmediato se hizo viral y Mario Bezares lo recreó junto con su familia, pensando que era una buena idea, pero la realidad fue otra y no tuvo gran aceptación entre el público que incluso lo criticó por burlarse de la muerte de su “amigo”.

En entrevista con el programa De Primera Mano, el actor explicó que su única intención fue burlarse de él mismo porque “es un chiste que todo mundo utiliza”.

“Me burlé de mí mismo, de una situación que yo pasé ese día del asesinato, y no fue en El Charco de las Ranas, fue en El Rey del Cabrito en Monterrey donde estábamos comiendo toda la familia. Y sí se me hace muy agresivo que digan que me burlo del asesinato de mi amigo”, declaró.

Asimismo, insistió que no está lastimando a nadie, “estoy haciendo una broma conmigo mismo, es un humor negro que utilizo, simplemente me estoy madreando a mí mismo, es una situación que yo pasé, de la que estuve congestionado y fui una víctima de todo lo que sucedió”.

"Una bajeza total"

A Paul Stanley no le agradó la broma de Mario Bezares y arremetió contra el comediante al considerarlo desagradable.

“Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su 'amigo' como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no? Y también deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”, afirmó.

Sobre que el caso del asesinato de su padre no se ha resuelto, refirió: “Como hijo te quedas como con esa incertidumbre después de varios años y no saber quién fue, lo que pasó, pero aprendes a vivir con ese dolor, y luego sacan estas cosas. La gente habla mucho, pero creo que este brother es la persona menos indicada para hacer estas bromas. Entiendo que por el dolor y todo fue una catarsis, pero...”.

Bezares, de testigo a sospechoso

Casi dos meses después del asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares pasó de testigo del crimen a sospechoso y sería arraigado en un hotel de la colonia Doctores.

Mario insistía en desconocer quién pudo haber ordenado el asesinato de su “jefe” y que en grupo iban a abandonar el lugar, pero antes de alcanzar la puerta, al parecer, como la comida le había hecho daño, les sugirió se adelantaran en lo que él iba al WC y en cuestión de minutos los alcanzaría; pero fueron los disparos y los gritos de comensales lo que lo paralizaron en el servicio sanitario.

Sale a la luz pública un retrato hablado sobre el presunto hombre que accionó su arma de fuego contra Francisco Stanley y el 18 de agosto de 1999 se detiene a Erasmo Pérez Garnica, que era conocido como “El Cholo”, pero niega en todo momento haber participado en el crimen como apuntaban las investigaciones de la Procuraduría.

La Procuraduría respaldaba sus investigaciones en la declaración de Luis Gabriel Valencia, cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua en el Reclusorio Sur, quien aseguró escuchar la planeación del asesinato de Stanley y acusó a Mario Bezares, la edecán Paola Dorantes, Erasmo Pérez "El Cholo" y sus jefes de estar involucrados.

Tras la detención de “El Cholo”, también fueron arraigados Paola Durante y al chofer de Paco, José Luis Martínez, el 19 de agosto de ese año.

Ya repuesto de su herida en la pierna, Jorge Gil comienza a afirmar que Mario Bezares tenía algo que ver con la muerte de Paco Stanley y sus declaraciones ante las autoridades ministeriales hacen que el 2 de septiembre de 1999, los arraigados sean declarado culpables y se les dicte el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado.

También en el expediente quedó asentado que serían castigados por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

En septiembre de 1999, Mario Bezares, Paola Durante, Erasmo Pérez Garnica, alias "El Cholo", José Luis Rosendo Martínez y Jorge García fueron encarcelados como presuntos sospechosos del asesinato, como autores intelectuales y materiales.

Casi año y medio después, el 25 de enero de 2001 quedaron en libertad al no hallarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los hechos, según declaró el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), luego de que varios testigos, entre ellos el cocinero de los Amezcua, se retractaron y dijeron que habían declarado bajo prácticas de tortura por parte de las autoridades.

A dos décadas del asesinato de Paco Stanley, no hay ningún detenido.