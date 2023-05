Cantante española acusa a Shakira de plagio por Acróstico y luego se arrepiente [Video]

La polémica ha surgido nuevamente para Shakira luego de que una cantante española acusara de plagio a la colombiana por su tema "Acróstico".

A través de sus stories de Instagram, Paula Mattheus escribió que una parte del tema, que Shakira compuso junto con sus hijos, se parecía mucho a un estribillo de su canción "Te lo dije en verdad".

“Sí que se parece pero dudo que @shakira me haya plagiado 'Te lo dije de verdad'. Son cosas que pasan en la música a veces que son casualidad (Me imagino)”, escribió en sus stories, los cuales ya no aparecen en Instagram pues recordemos que estos se borran cada 24 horas.

Sin embargo, parece que tras haberse manifestado, todo se salió de control, pues la noticia llegó a medios tanto impresos como de televisión españoles y ahora Mattheus ha salido a decir: "que siempre no" y se ha arrepentido de lo que escribió.

La española usó su cuenta de TikTok para retractarse y explicar que ella nunca quiso acusar a la estrella de plagio, incluso señaló que fueron fans y amigos suyos los que se dieron cuenta de que una parte del tema "Acróstico" era muy similar a uno que sonaba en "Te lo dije en verdad".

"Cuando salió la canción de “Acróstico”, fans míos y amigos míos me escribieron diciendo: 'Paula como se parece el estribillo'.

A lo que yo, a todo el mundo le conteste que esas cosas en la música pasan, soy compositora, ósea sé lo que es, que todo al final se construye con los mismo acordes.

Subí a mi storie de Instagram simplemente comentando esto en plan de 'oye chicos dejen de decirme esto', que se parezca no quiere decir nada, no es un plagio, yo no creo que Shakira me haya plagiado una canción. No creo que Shakira esté en su casa escuchándome en su casa, ojalá pasara pero no lo creo", dijo Paula.

Señaló también que en la televisión habían dicho que ella la acusaba directamente de plagio, lo que provocó, que desde entonces, recibiera mucho 'hate' (odio) por parte de los internautas.

Finalmente, aseguró que ella no tiene ninguna intención de denunciar a la colombiana y se retractó diciendo que no fue un plagio.

"La tele se ha puesto a decir que to dije que me había plagiado y he estado recibido hate todo el día. No quiero denunciar a la Shaki, no creo que haya sido un plagio, por favor búsquense otro titular.

"Yo no quiero ser noticia de nada y si lo soy, quiero que sea por mi música, no por esta tontería", concluyó la española.

Hasta el momento, Shakira no se ha manifestado al respecto, pero cabe recordar que no sería la primera vez que la intérprete es acusas de plagio.

Cuando Shakira estrenó “Sessions 53” en colaboración con Bizarrap, la cantante Briella, que la acusó a través de un video que publicó en sus redes sociales en donde explicó que pensó que la intérprete de "Monotonía" se había inspirado en su canción “Solo tú”, o por lo menos en la parte del estrabillo.