¡No pudo con la "presión"! Pedrito Sola "sale" de Ventaneando

Mucho se especuló en redes sociales el por qué Pedro Sola no estaba presente en el programa Ventaneando que se está trasmitiendo desde Quintana Roo.

Sin embargo, ayer se despejaron todas las dudas a través de un video, donde el conductor explica que fue por cuestiones médicas que no se encontraba presente en la emisión.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a Carlos Joaquín, Gobernador de Quintana Roo por su hospitalidad en tan bello estado Una publicación compartida por Ventaneando (@ventaneandouno) el 5 de Nov de 2019 a las 2:23 PST

En los últimos días, Pedrito se sometió a un chequeo médico debido a que se le subió la presión arterial, por lo que tuvo que ser monitoreado con un aparato durante 24 horas.

"La presión se me subió, me pusieron un aparato que durante 24 horas monitorea la presión: 24 horas después iré a que me lo quiten. Esperemos que todo salga bien para que yo dure muchos años más dando lata."

Como era de esperarse, sus seguidores le mandaron muestras de cariño y apoyo, "dándole ánimos y mandándole buena vibra" para su pronta recuperación.

Aquí el video ⬇