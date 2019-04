Peña Nieto de vacaciones en la playa con su hija Nicole... ¿y con Tania Ruiz?

De nueva cuenta, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto fue parte de los reflectores, luego de que su hija Nicole publicara en Instagram unas fotos con su papá durante unas vacaciones en la playa.

En las imágenes se observa a Enrique con su hija dentro del mar, abrazados y muy sonrientes. Acompañando la foto, la joven publicó el siguiente texto: "Gotta do more, gotta be more".

Ver esta publicación en Instagram Gotta do more, gotta be more ✨ Una publicación compartida por Nicole Peña Pretelini ¹⁸ 𓆙 (@nicolepp18) el 22 de Abr de 2019 a las 2:31 PDT

Lo que causó controversia y muchas especulaciones es que Tania Ruiz, presunta novia de Peña Nieto, también hizo publicas unas imágenes en la playa.

Dichas fotografías, despertaron la opinión de los usuarios de las redes sociales, debido a que varios argumentaron que ambos pudieran estar pasando las vacaciones juntos como ‘familia’.

Ver esta publicación en Instagram Tu eres la persona más importante de tu vida, y solo con el amor a ti mismo puedes amar a los demás desde la libertad de ser tu mismo. Ama todo lo q el silencio te dice porque es ahí donde vuelves encontrarte y sentir lo que es la coherencia cuando siempre seas tu! Una publicación compartida por Tania Ruiz Eichelmann (@taniaruize) el 22 de Abr de 2019 a las 10:23 PDT

No obstante, en sus publicaciones, Tania aparece sola y en uno de sus pies de foto, habla sobre el amor a uno mismo, la libertad y lo que el silencio " te dice para volver a encontrarte".