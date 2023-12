Peso Pluma levanta sospechas en concierto de Argentina: ¿qué hizo el cantante?

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma está de gira en Argentina, misma que ha estado opacada por algunas polémicas en las que se ha visto envuelto, entre ellas, un video donde supuestamente está inhalando algo.

En el video que circula en redes sociales, se aprecia a Dople P en plena presentación, pero de despega un minuto de sus fans para caminar atrás del escenario.

Acto seguido, se aprecia cómo el cantante se agacha a la altura de una mesa y aunque no se ve lo que está haciendo, miles de comentarios aseguran que podría estar ingiriendo alguna droga por la nariz.

¿Peso Pluma consumió alguna droga en su concierto?

El cantante mexicano no ha hecho alguna declaración sobre lo que se asegura en redes sociales, pero algunas personas también tienen la teoría de que Peso Pluma realmente podría haber atado las agujetas de sus tenis.

"No es por defenderlo pero no se metió, al menos en el video. Va y toma un trago de algo y luego se agacha a meterse la agujeta" y "se mete el cordón dentro de la zapatilla! Cuando sale ya no lo tiene afuera , en ningún momento se toca la nariz", son algunos comentarios que se han hecho defendiendo al cantante.

“Peso Pluma”:

Por comentarios sobre este video. pic.twitter.com/2N2mKWOwzV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 10, 2023

Por otra parte, también se especula que el consumo de drogas podría ser cierto, pues los fans en redes sociales resaltaron que gran parte de las canciones de Dople P hablan sobre sustancias ilícitas, armas y violencia.

"Si bueno... las letras (de sus canciones) no hablan de otra cosa ciertamente", "no es el primer cantante/artista/celebridad que lo hace… y canta corridos sobre narco, drogas y mujeres, no sé qué les sorprende tanto", se puede leer en las respuestas del video que rápidamente se hizo viral.



Luego de lo acontecido, Peso Pluma se limitó a compartir en sus redes sociales contenido referente a su trabajo y su más reciente colaboración con Anitta.