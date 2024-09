Duró poco el amor: Peso Pluma y Hanna Howell terminan su relación

El cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, ha sido tendencia en redes sociales en varias ocasiones y en algunas de ellas no es por su música, si no por sus relaciones amorosas.

Esta vez no fue la excepción, pues al parecer "Doble P" y la modelo Hanna Howell ya terminaron su noviazgo, el cual tendría apenas dos meses de haber iniciado.

Las y los fans del cantante especularon esto debido a un mensaje que publicó la también influencer en sus historias de Instagram donde se puede leer:

"Esta vida no siempre es fácil y el mundo puede ser cruel. Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino aunque la gente lo lastime".

Dos meses de noviazgo

Apenas a inicios de agosto, el intérprete de "Ella baila sola" compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos con la modelo donde todo apuntaba a que habrían adoptado a un perro juntos, algo que después se confirmó en su cuenta de TikTok.

Del mismo modo, la pareja compartió el momento en el que ambos se hicieron un tatuaje en la muñeca: él con el nombre de Hanna, y ella con el nombre de Hassan.

Esta relación fugaz tampoco fue muy presumida en redes, pues no solían compartir contenido juntos más allá de las fotos donde confirmaron su noviazgo y otras que estaban incluidas en las galerías de la cuenta de Instagram del músico.

Recuerdo del noviazgo con Nicki Nicole

Anteriormente, el mexicano había mantenido una relación con Nicki Nicole pero ésta terminó luego de una supuesta infidelidad por parte del cantante con la brasileña Anitta.

En aquel momento, la ruptura se confirmó cuando la rapera originaria de Argentina publicó en sus redes:

"Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".