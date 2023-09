Piqué niega entrevistas a prensa en México: "por eso te odian", le gritó una reportera

Aunque Gerard Piqué intentó pasar desapercibido durante su visita a México, la prensa de manera inmediata se enteró y buscó algunas palabras del exfutbolista español, quien sigue en el centro de la polémica tras su separación nada amistosa con la cantante colombiana Shakira.

Reporteros de algunos medios se lanzaron a la búsqueda del exdefensa del Barcelona y lo encontraron en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, donde a su salida se armó tremendo zafarrancho.

Ante la negativa de Piqué para darles una entrevista, una comunicadora se molestó al grado que le gritó: “de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y así te comportas con la prensa”.

😂😂...Definitivamente



Una reportera con caracter humilia a gerard Pique y le recuerda que en Mexico lo odian por lo que hizo a @shakira



— M&N's (@MNs60819254) September 29, 2023

Aunque otros reporteros intentaron suavizar la situación al decirle que en México sí lo quieren, pero Piqué no dijo palabra alguna y solo se subió a la camioneta que lo esperaba.

Algunos fans han tenido más suerte que los reporteros y Piqué accedió a tomarse algunas fotos.

Es la segunda ocasión que Gerard visita nuestro país, todo parece indicar que alista los detalles para presentar la Kings League América, donde México en 2024 será el primer país que reciba este torneo que ha tenido gran aceptación en España.

El Jefe, la última canción de Shakira con mensaje para Piqué

Este encontronazo de la prensa nacional con Piqué se da cuando hace apenas dos semanas Shakira lanzó la canción El Jefe con Fuerza Regida, donde vuelve a lanzar algunas directas contra su exfamilia, en especial a su exsuegro al expresar: “Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Además de dedicarle la canción a Lili Melgar, la niñera de Sasha y Milan que fue despedida sin indemnización por Gerard, pues, según ha trascendido, fue ella quien le reveló a Shakira la infidelidad con Clara Chía.

No es la primera vez que Shakira menciona a sus exsuegros en sus recientes temas. También lo hizo en la sesión con Bizarrap cuando le recordó a quien fue su pareja por 12 años: “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

¿Qué dijo Piqué sobre la nueva canción de Shakira?

Piqué reaccionó al nuevo tema de El Jefe a través de su nuevo canal de difusión de WhatsApp, donde compartió con sus seguidores una frase que habla sobre su estado mental y que al parecer, dijo, nada le afecta.

"A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo", escribió Piqué.

Piqué ha hablado poco sobre su separación con Shakira y solo lo hizo con el periodista Gerard Romero, uno de los presidentes de los clubes que participan en la Kings League, donde reveló qué piensa sobre todo lo que le han dicho los fans de Shakira y la prensa.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que yo he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero a barbaridades miles, no me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco, es gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida. Qué importancia les tienes que dar, es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, expresó.

Piqué cerró este tema con Gerard Romero al subrayar que “está súper feliz” con su nueva vida y es indiferente a lo que diga la gente.