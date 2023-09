¿Está molesto? Piqué reacciona a "El Jefe", la nueva canción de Shakira

Parece que la tregua entre Shakira y Gerard Piqué ha llegado a su fin tras el estreno de su nuevo sencillo "El Jefe" una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida en la que se va contra su exsuegro Joan Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta Shakira en una de estrofas.

De igual forma, en la canción hace mención de Lili Melgar, quien era la niñera de sus hijos, Milan y Sasha, la colombiana sugiere que Melgar fue despedida de manera injusta y sin recibir una indemnización.

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice otra de las estrofas.

¿Qué dijo Piqué sobre la nueva canción de Shakira?

Piqué reaccionó a través de su nuevo canal de difusión de WhatsApp, donde compartió con sus seguidores una frase que habla sobre su estado mental y que al parecer, nada le afecta, mucho menos el nuevo tema de la cantante.

"A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo", escribió Piqué.

Sin embargo, horas más tarde el futbolista quiso reiterar su postura y escribió "Sigo como un toro".

Es así como la expareja de la famosa interprete deja en claro que las nuevas indirectas escritas por la artista no le han afectado en absoluto.

"El Jefe", otro éxito para Shakira

Shakira lo ha vuelto a hacer y ha tenido un gran éxito con "El Jefe" ya que la canción llegó hasta la segunda posición de la lista Global 200 de Billboard.

Además, alcanzó cuatro récords mundiales Guinness, entre ellos la canción latina más vista en 24 horas en YouTube, plataforma en la que desde su publicación en enero de este año registra más de 620 millones de vistas.

"El Jefe" supone un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, que se espera sea publicado en 2024, y que previsiblemente irá acompañado de una gira mundial, la primera en la que se embarque desde "El Dorado Tour" de 2017 y parte de 2018.