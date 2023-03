Piqué lanza mensaje a Shakira por canción con Bizarrap: los padres deben proteger a sus hijos

Después de que Shakira y Gerard Piqué terminaran su relación, ambos se mantuvieron en silencio frente a la prensa y a pesar de que la colombiana estrenó nuevos temas con indirectas para su ex, el futbolista se mantenía alejado de las cámaras.

Ahora, Piqué rompió el silencio para hablar de su ruptura y de la canción en colaboración con Bizarrap, la cual causó controversia por las numerosas referencias hacia él y su ahora novia Clara Chía.

Puedes leer también: Clara Chía, feliz de visitar a los papás de Gerard Piqué en Barcelona

El exfutbolista español aseguró en una entrevista para la radio española 'Rac1' que pasa por un buen momento personal y que su objetivo como padre es que sus dos hijos estén bien.

Tras la separación con Shakira se firmó un acuerdo para que la artista se mantuviera a cargo de los menores, pero ya no en España, sino en Miami, EU.

¿Qué dijo Piqué de la canción con Bizarrap?

Pese a que Piqué no quiso profundizar en el tema, sí envió un mensaje en torno a "BZRP Music Session #53", haciendo referencia a que este proyecto pudo afectar a los hijos que comparte con la colombiana.

"Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos".

Posteriormente añadió: "cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien".

Su declaración parece un mensaje a la propia Shakira, pues cuando el tema se estrenó, una de las crítica fue lo que representaría para los hijos de ambos, pues en la letra se habla de lo que la cantante piensa de su ex y su nueva novia.

Piqué y sus hijos están en buenos términos

Los rumores de que el exfutbolista no estaba tratando bien a sus hijos fueron mitigados durante la entrevista, pues se habló de la intención de Milan para participara en un programa de la Kings League.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", dijo Piqué.

Finalmente habló de que tras retirarse del futbol profesional y de terminar su relación se encuentra bien en lo personal y se enfoca en sus nuevos proyectos.