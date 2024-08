Piqué y Clara Chía disfrutan de vacaciones de lujo en Grecia a dos años la polémica con Shakira

Han pasado dos años desde la mediática separación entre Shakira y Gerard Piqué que sorprendió por los detalles de infidelidad que salieron a la luz.

En ese entonces, la cantante colombiana no se guardó nada y atravesó todo el proceso de su ruptura haciendo música con dedicatorias para el exfutbolista, así como para Clara Chía, la joven con quien Piqué mantenía una relación a espaldas de Shakira.

A pesar de las “tiraderas” en canciones, la crítica y el odio que los fans de Shakira expresaron en contra del nuevo romance del español, tanto él como Clara Chía hicieron oídos sordos y siguieron adelante.

OMG! Shakira revela que Adele y Chris Martin la apoyaron tras ruptura con Piqué: “vas a ser más fuerte"

Piqué y Clara Chía vacacionan en Grecia en un hotel exclusivo

Gerard Piqué publicó un par de historias en su cuenta de Instagram en donde mostraba un atardecer y dos copas de vino, así como una piscina infinita.

Las imágenes han sido relacionadas con que la pareja pasó el fin de semana en una mansión privada del grupo Aman, ubicada en Grecia, según reportó el diario La Vanguardia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amanzoe (@amanzoe)

La propiedad en las costas del Peloponeso, es un lugar exclusivo y lujoso, que tiene piscinas y jardines privados y ofrece absoluta privacidad, además está cerca de una isla a la que sólo se puede llegar vía helicóptero o por barco.

Copas de vino. / Foto: IG @3gerardpique

Clara Chía y Piqué no han escatimado para relajarse y pasarla bien rodeados de todas las comodidades, pues hospedarse en este resort tiene un costo aproximado de seis mil 600 euros por noche, según Vanitatis.

Lee más: Papá de Shakira es dado de alta de clínica de Barranquilla

Por su parte, Shakira sigue en la promoción de su reciente álbum Las Mujeres ya no Lloran, con el que regresa de lleno a la música tras su polémica separación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

Resort en Grecia. / Foto: IG @3gerardpique

En marzo pasado fue invitada al show de Jimmy Fallon que se transmite desde Nueva York. La colombiana dijo que este disco le ha permitido “curar sus heridas” y el título se debe a que “ahora es turno de llorar para los hombres”.

Por siete años, Shakira estuvo alejada de los estudios para grabar un nuevo disco y confesó el motivo que la detenía: su ex, Gerad Piqué.

“No tenía tiempo para armar un álbum. Ahora estoy sin esposo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora sí puedo trabajar”, afirmó Shakira para desatar las risas de Fallon.