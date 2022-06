Pole dance, el ejercicio de las famosas: desde Martha Higareda y María León hasta Itatí Cantoral

En los últimos años, la sociedad ha comenzado a olvidarse de los estereotipos con respecto a actividades como el pole dance, y una muestra de ello son algunas celebridades que han compartido a través de sus redes sociales sus prácticas para perfección el baile en la barra, entre ellas Jennifer López, Martha Higareda, María León y hasta Itatí Cantoral.

La más reciente de ellas fue la actriz Martha Higareda, quien compartió a través de su cuenta en Instagram su proceso en las lecciones de pole dance que está tomando.

"Atrévete a aprender algo nuevo. 2nda clase! La profesión del actor nos lleva a lugares inesperados!", escribió Higareda en la publicación del video.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, entre halagos hacia la mexicana y especulaciones sobre si la protagonista de cintas como Amarte Duele o Cásese quien pueda se está preparando para un nuevo proyecto con estas lecciones.

Aunque un nuevo proyecto de Higareda no ha sido confirmado, lo que sí es cierto es que la actriz mexicana no es la única que ha tomado clases intensivas de este baile para una producción; hace unos años, Jennifer López tuvo que someterse a un entrenamiento durante seis semanas para la película Hustlers.

“Solo intento aprender la mecánica porque las strippers tienen mucho tiempo para practicar. Ellas trabajan en los clubes todas las noches, así que aprenden poco a poco, pero nosotros tenemos que hacer un curso intensivo”, comentó JLo en uno de los videos de sus entrenamientos que compartió entonces a través de YouTube.

“Solo intento lucir convincente, como si hubiera practicado durante un tiempo", comentó la actriz y cantante, aunque ese intento le valió más de un moretón.

Pero las que sin duda ya son todas unas expertas en el arte del pole dance son Itatí Cantoral y María León, y queda demostrado en las rutinas que comparten a través de sus redes.

Lo de Itatí Cantoral no es de sorprender, ya que desde hace más de un año comparte sus prácticas en la barra, en las que en ocasiones también incorpora telas similares a las que se utilizan para la danza aérea.

Aún así, un video que compartió este 27 de julio llamó la atención de sus seguidores, ya que sus acrobacias en la barra tenías como música de fondo la canción Running up that hill, de Kate Bush, una canción de los 80 que se popularizó gracias a su aparición en la serie de Netflix Stanger Things.

La otras de nuestras maestras del tubo, María León, al igual que Cantoral incorpora en sus rutinas movimientos más complejos que JLo o Martha Higareda, lo que no sorprende a nadie, pues además de llevar bastante tiempo practicando esta disciplina, la cantante es conocida por ser amante del deporte.

Por si no fuera poco, en el último video que compartió de sus rutinas en la barra, María León le dio un giro completo a la canción My Life Is Going On, de Cecilia Krull, al llevar el tema principal de La Casa de Papel –también de Netflix– de los atracos a la pantalla de sus seguidores en redes sociales.

A pesar de las diferencias entre las cuatro, sin duda estas artistas dedicaron horas y horas para alcanzar los resultados que han mostrado hasta ahora en sus videos, y las personas que siguen su contenido les hacen saber su admiración en los comentarios de cada uno de ellos.