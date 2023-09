"Era para relajarnos", Poncho de Nigris confiesa que metió gomitas de CBD a LCDFM

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar y ahora ha sido Poncho de Nigris quien volvió a generar polémica luego de que confesara haber metido gomitas de CBD al popular reality.

Durante un podcast al que fue invitado, el influecer reveló que metió las gomitas para relajarse dentro de la casa junto con sus compañeros, en específico: Sergio Mayer y Apio, integrante de Kabah.

"Me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: 'si hay mucho problema pa' relajarme me voy comer una gomita'... te mando un saludo al Apio y a Sergio Mayer que eran los que nos comíamos las gomitas", dijo.

Además, explicó que procuraba usarlas en momentos en donde pudiera estar más tranquilo, pero de pronto dentro de la casa les cambiaban la jugada y los ponían a hacer actividades o los mandaban llamar al confensionario.

"Es que estaba bien difícil porque decías: 'este día ya no tengo nada que hacer' y me comía una gomita y empezabas a hablar a lo estúpido y no puedes pedir una disculpa porque llama más la atención... ahí ya es sordéate.

"Según era para relajarnos y te paniqueas, para al confesionario y te hacen un confesionario de media hora y tienes que platicar cosas inteligentes para que la gente vote por ti... llegó un momento que dije: 'me vale'... y de repente te decían: 'tenemos actividad'", reveló el artista.

¿Qué dijo Apio sobre las gomitas?

Por su parte, Apio Quijano fue cuestionado por sus seguidores durante un live sobre el consumo de las gomitas luego de las revelaciones de Poncho de Nigris.

El integrante de Kabah se rió de la situación, pero aceptó que Poncho había llevado gomitas a La Casa de los Famosos y que él había consumido de vez en cuando.

Asimiso, bromeó y dijo que por eso hay videos de él bailando, donde se ve como si estuviera en 'Neptuno'.

"Poncho llevó una gomitas de relajación a la casa y a veces yo la mordía y por eso hay videos donde yo salgo bailando que me quiero morir… porque sí se ve que estoy en Neptuno", revelo el cantante.

¿Qué es CBD?

El cannabidiol (CBD) es el principal componente del cannabis. Se trata de un compuesto natural no psicoactivo o psicotrópico, con un potencial terapéutico.

Esta sustancia no contiene tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente psicoactivo que se encuentra en la marihuana, de acuerdo al portal especializado The Cannabis Web.

La formulación habitual del cannabidiol es aceite, pero este producto también se vende como un extracto, el cual puede ser incluído en alimentos como gomitas que sirven para poder domir mejor, disminuir el estrés o incluso aliviar el dolor crónico.

Sin embargo, Poncho mencionó que las gomitas que ingresó, además de contener CBD también tenían THC, por lo que en este caso dicho producto sí podía alterar la percepción de la realidad de la persona.