Por amor, Lucía Méndez cometió un "crimen" con Luis Miguel

El interés que ha surgido por la vida amorosa de Luis Miguel tras cada capítulo que Netflix lanza en su serie biográfica sin duda ha mantenido a El Sol en el radar de todos.

Luego de que se detallara cómo fue su primer amor con Mariana Yaspek y cómo Alejandro González Iñarritú y Stephanie Salas entraron en ese lapso ahora lo que a todos trae de cabeza es la "relación" que tuvo ¡con Lucía Méndez!

La cantante y actriz reveló que el intérprete de "Cuando calienta el sol" le mintió sobre su edad. Le dijo que tenía 20 años cuando en realidad aún era menor de edad: tan solo 17 primaveras.

Lucía, con 30 años, decidió salir con el cantante pero nunca se imaginó que pudo estar en problemas por salir con un guapo joven que aún no "era legal".

"Resulta que tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio", dijo en entrevista para Sale el Sol

Luego declaró en Hoy que decidió no saber más del cantante por miedo. "Me daba mucho miedo perderme de amor. Era imposible no caer y por eso me retiré de su vida, no pude, dije 'La voy a regar'", reveló.