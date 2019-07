Por pornografía infantil, arrestan de nuevo al cantante R. Kelly

El productor y cantante estadunidense R. Kelly, ganador de tres Grammy, fue arrestado en Chicago por cargos federales de tráfico sexual que incluyen pornografía infantil y obstrucción de la justicia.

Apenas el mes pasado el artista se declaró inocente de 11 acusaciones de agresión, lo que supone ya un total de 21 faltas desde febrero pasado, cuando quedó en libertad bajo fianza.

Actualmente hay quejas federales separadas presentadas tanto en Chicago como en Brooklyn, además de que también enfrenta cinco cargos en Nueva York por extorsión.

De acuerdo con el canal NBC Chicago, los fiscales alegan que R. Kelly pagó varios cientos de miles de dólares para recuperar las cintas de video sobre actos sexuales con menores, al tiempo que presionó a testigos para que falsificaran su testimonio antes del juicio en el que fue absuelto de acusaciones de pornografía infantil.

El arresto estuvo a cargo de agentes federales durante la noche del jueves, mientras el cantante paseaba a su perro. “Ambas partes fueron corteses y profesionales”, expresó este viernes su abogado, Steve Greenberg.

Cabe recordar que R. Kelly fue aprehendido en 2002, acusado de 14 cargos de pornografía infantil. El productor negó las imputaciones y fue a juicio en 2008, pero el jurado lo absolvió. Tras ello, las demandas continuaron y las mujeres lo han denunciado de haber tenido relaciones sexuales cuando eran menores de edad.

En enero pasado, Lifetime estrenó el documental Surviving R. Kelly, en el que personas afectadas del círculo íntimo del artista hablan y testifican para que se haga justicia. El programa muestra la carrera y el estilo de vida del compositor, plagado de rumores de abuso sexual y pedofilia.

Una supuesta víctima del intérprete declaró en dicha producción que el señalado retenía en su mansión a mujeres en contra de su voluntad y las trataba como esclavas.

Luego de su transmisión, la fiscalía de Chicago imputó al cantante una decena de delitos, además de que en marzo fue nuevamente aprehendido por no pagar la manutención de uno de sus hijos.

De acuerdo con medios estadunidenses, Robert Sylvester Kelly, su nombre completo, se encuentra bajo custodia y el proceso podría tener lugar en Nueva York, aun cuando el arresto ocurrió en Chicago.

¿Quién es R. Kelly?

Originario de Chicago, el cantante, productor y exjugador de basquetbol, quien nació en 1967 en un barrio estadunidense pobre, es considerado el “El Rey del R&B”.

Fue en 1990 cuando grabó el sencillo Why you wanna play me junto al grupo MGM que se disolvió enseguida. Irrumpió en la industria musical de manera oficial de la mano del grupo Public Announcement. Un año después presentó su álbum como solista 12 play, el cual alcanzó la segunda posición en el listado del Billboard 200.

En 1998, el cantante consiguió tres Grammy por I believe I can fly, tema que formó parte de la exitosa cinta Space Jam y dio forma a su tercer disco R, el cual vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo.

De acuerdo con especialistas, su peculiar sonido y estilo influyeron en los siguientes exponentes de hip hop y R&B, además de ser reconocido como uno de los artistas más vendidos en Estados Unidos. En 2011, Billboard lo describió como el cantante de R&B más exitoso de los últimos 25 años.

En su biografía publicada en 2012 reveló que de niño, de los siete a los 13 o 14 años, fue víctima de abusos sexuales por una mujer que era, al menos, 10 años mayor que él.

Con más de una docena de álbumes en su discografía, R. Kelly también ha escrito, producido y mezclado temas para Aaliyah, Michael Jackson y Jay-Z, por mencionar algunos.