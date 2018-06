¿Por qué Andrea Legarreta hizo berrinche durante entrevista con Liam Payne?

Una vez más Andrea Legarreta dio de qué hablar durante la emisión del programa "Hoy", al realizar una entrevista con el cantante Liam Payne.

Al inicio de la entrevista, la conductora se molestó con la producción de Magda Rodríguez al no contar con alguien que fuera traduciendo las respuestas del ex One Direction.

Luego de entender que nadie la auxiliara, Legarreta externó que ellos mismos iban a tener que traducir lo que el artista fuera diciendo, lo que provocó más su enojo y fue señalado en redes como 'un berrinche' por parte de la conductora.

Al final, Andrea ni siquiera figuró en las preguntas, fue Natalia Téllez quien se encargó junto con Mauricio Mancera de realizar la entrevista en inglés y traducir al intérprete de "Familiar".

Pero el asunto no quedó ahí, pues los internautas se dieron cuenta que Legarreta ni siquiera terminó el segmento con sus compañeros, acusándola de grosera e irrespetuosa.

Aquí te dejamos el video completo de la entrevista para que juzgues por ti mismo.