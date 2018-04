¿Odian a Atala? Esta es la razón por la que Andrea y Galilea no la recibieron en Hoy

Solo los conductores hombres recibieron como invitada en Hoy a la ex conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento, por lo que la ausencia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo causó muchos rumores.

En redes sociales de inmediato se especuló que los roces entre las presentadoras habían hecho que se alejaran del sitio en el momento de la entrevista e incluso se habló de que abandonaron el set.

Y la polémica surgió luego de que la propia Andrea confesara que no le parecía que Atala hablara al aire sobre su familia pero nunca atacó a la exVentaneando.

Pero nada de esos rumores son ciertos, según explicó la propia Andar a través de su cuenta de Instagram.

Por si tienen dudas... Aquí los motivos por los que no estuvimos en la entrevista con @atalasarmiento El caso es, que si sí ¿ Por qué sí? Y que si no ¿Por qué no? 🤷🏻‍♀️aquí el instagram de Magda 👉🏻 @magdaproducer Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el 19 Abr, 2018 a las 3:28 PDT

“Por si tiene dudas… Aquí los motivos por los que no estuvimos en la entrevista con @atalasarmiento El caso es, que si sí ¿Por qué sí? Y que si no ¿Por qué no? Aquí el instagram de @magdaproducer”, escribió en la red social ante las críticas.

Al respecto Galilea no ha expresado su postura ni la propia Magda ha soltado en redes un mensaje en respuesta a la publicación de Andrea.

La expresentadora de TV Azteca se mostró sin tapujos en el programa matutino y habló sobre su futuro, en el cual todavía no figura trabajar en la televisora de San Ángel pero si viajar al extranjero.