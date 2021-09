Benedetta, la cinta que provocó manifestaciones católicas

Basada en el libro “Immodest Acts” de Judith C. Brown, durante la última edición del festival Cannes se estrenó la película “Benedetta” cinta a cargo del director Paul Verhoeven. La proyección de esta historia causó polémica entre la comunidad conservadora.

El motivo de la controversia se origina de una escena de sexo lésbico que contiene la película, no obstante lo que eferveció la situación fue que las participantes en dicho acto de la cinta eran dos monjas. Ello provocó la indignación de la comunidad religiosa en Estados Unidos.

La mezcla de el mundo religioso con la homosexualidad hizo de “Benedetta” un blanco fácil para la comunidad un poco más conservadora. Luego de estrenarse la película algunos grupos religiosos comenzaron a manifestarse en contra de su proyección.

A través de redes sociales se difundieron algunas grabaciones de los actos de protesta en contra de la cinta de Verhoeven.

“Manifestantes católicos altamente ofendidos por las monjas lesbianas en Benedetta llevaron su protesta a las afueras del Festival de Nueva York”, reportaron los internautas.

Bunch of loonies protesting BENEDETTA outside Alice Tully Hall now. Bought my tix as soon as I heard it’s a sexy nun movie—can’t wait. 😂 #NYFF59 pic.twitter.com/0TvlL6SHAk — Tomris Laffly (@TomiLaffly) September 26, 2021

Los integrantes de la manifestación portaban carteles donde escribieron consignas como: “¿Por qué los interminables insultos contra Jesús” y “El fin de la blasfemia”.

Catholic protestors highly offended by the lesbian nuns in BENEDETTA and have taken to protesting outside NYFF & its uhhhhm wild pic.twitter.com/M5qUUDV5Af — Inglorious Baguettes🖤 (@morebaguettes) September 26, 2021

“Benedetta, una cinta con fundamentos históricos”

Luego de que se derivara la controversia el guionista de la película, David Birke, aclaró que su historia no es ficción ya que la escritora del libro del que se basa es una historiadora especializada en analizar la sexualidad.

Brike abundó al mencionar que en el libro hay archivos sobre el paso de Bendetta Carlini por el convento, donde presentó visiones demoníacas, además de desarrollar una relación lésbica con otra monja.

En este tenor y desde la publicación de la cinta, se puso a juicio si el director Paul Verhoeven se aprovechó de la historia real para mostrar escenas de sexo explícitas o si en verdad se trataba de una realidad que valía la pena contar.

Por su parte algunas colectivas feministas enfatizan que en dichas escenas se sexualizar a la mujer como un objeto de deseo.

¿Qué opina el director sobre la controversia de Benedetta?

De acuerdo a una entrevista publicada por Variety, Paul Verhoeven se dijo sorprendido por la reacción del público, pues aseguró que le parece inverosímil que en pleno 2021 la gente actúe con tanto escándalo a algo que, en su vida, es demasiado común.

Aseguró además que la homosexualidad es algo normal en la vida, por lo que le sorprende que as personas hayan reaccionado de esta forma:

“La homosexualidad es parte de la vida, por lo que debería ser parte de nuestros dramas ¿Por qué debería ignorar eso? Está ahí. Cierta parte de la población es bisexual, homosexual o transgénero, es es la realidad.

Vuelvo a ello porque es una parte normal de la vida. Ha habido un cambio general hacia el puritanismo. Creo que hay un malentendido sobre la sexualidad en Estados Unidos. La sexualidad es el elemento más esencial de la naturaleza. Siempre me sorprende que la gente se sorprenda con sexo en las películas”, declaró el director.

De acuerdo con el sitio especializado en cine “Rotten Tomatoes”, la película “Benedetta” tuvo un 85% de aprobación del público, descartado por obvias razones el del sector religioso.